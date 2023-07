¿Harry Styles detenido por la policía municipal? Ésta fue la vez que grabó un video musical en México

YouTube ("Daylight" Harry Styles)

Harry Styles acaba de estrenar el video musical de su canción “Daylight”, perteneciente a su tercer álbum de estudio Harry’s House. Lo anterior significa un día de júbilo para todos sus seguidores, pero también una oportunidad más para que sus fans de México recuerden sobre aquella vez en la que el cantante eligió una locación mexicana para filmar uno de sus audiovisuales.

El suceso causó todo un furor imparable tanto en los lugares cercanos a la locación, así como en redes sociales. El cantante primero fue visto arribando en un avión comercial de American Airlines al estado de Quintana Roo y aunque probablemente quería mantenerlo en secreto, ya no hubo marcha atrás cuando las primeras fotografías circularon por todas las redes sociales.

¿Qué hacía Harry Styles en Cancún?

La respuesta más lógica a tal pregunta era que probablemente se encontraba de vacaciones. Sin embargo, los fans paparazzis, que consiguieron cada vez más fotografías y declaraciones de personas cercanas al camino recorrido por el cantante, informaron que no venía solo, sino con todo su equipo y una gran producción.

Desde entonces los rumores se fueron hacia dos frentes: Harry Styles estaba en Cancún para filmar un video musical, o estaba en aquel lugar para grabar un spot publicitario de la marca de ropa a la que estaba unido por aquellos años. La primera opción era la más emocionante porque aquello significaba que el cantante estaba a punto de iniciar con su nueva era musical, después de haber publicado exitosamente su primer álbum como solista.

Casi al unísono por todo el mundo comenzaron a aparecer letreros que decían “Do You Know Who You Are?” (¿Sabes quién eres?, en español) y también las siglas TPWK que eran el acrónimo de la frase “Treat People With Kindness” (Trata a las personas con amabilidad, en español), las cuales formaron parte de la campaña publicitaria para su nuevo disco.

Mientras tanto los fans de Quinta Roo informaban novedades jugosas y emocionantes. Ya desde semanas antes el equipo de Styles se había acercado a varios domicilios de la colonia Lombardo Toledano para preguntar a los vecinos si querían rentar sus casas por un par de días.

Muchos de los propietarios accedieron y según medios locales se les pagó entre 7 y 15 mil pesos a cada uno por la ocupación de los inmuebles por un día. Uno de los dueños de los domicilios rentados dijo que la producción y el equipo de Harry se había portado muy amable durante su estadía e incluso dejaron las casas llenas de flores.

La filmación se llevó a cabo un día sábado y la producción también ocupó la avenida Puerto Juárez, la cual fue cerrada y resguardada por los elementos de Seguridad Pública del estado. Es por dicho motivo en el producto final se alcanza a ver una patrulla de policía municipal de Quintana Roo.

¿Qué video grabó Harry Styles en México?

Meses más tarde la verdad y el resultado final fueron revelados cuando el video oficial de “Lights Up” se estrenó en YouTube y otras plataformas streaming. Se trató de la primera canción o sencillo del segundo álbum de Harry Styles, mismo que reveló su estreno próximo.

En el video Styles aparece rodeado de muchas personas semidesnudas quienes lo rodean y lo tocan por todo el cuerpo, mientras que él también tiene descubierto el torso. También hay escenas del cantante frente a un espejo en un lugar cerrado y tomas nocturnas de él en las orillas de una playa.

Las secuencias más graciosas fueron las de Harry Styles a bordo de una motocicleta de espaldas al conductor, mientras éste recorre la mencionada avenida de Cancún. Al final del video la moto llega a un punto cerrado de la carretera en donde están un par de patrullas de la policía municipal bloqueando el tránsito. Lo que hizo pensar a muchos fans que el cantante había sido arrastrado.

Desde luego el video fue todo un éxito, así como su álbum titulado Fine Line. La filmación del video ocurrió durante el 2, 3 y 4 de agosto del 2019. El video terminado se estrenó el 11 de octubre del mismo año.