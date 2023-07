Fox asegura que si Xóchitl Gálvez llega a la presidencia desaparecerán los programas sociales: “A trabajar cabron*s”

Fox calificó de corrupto el gobierno de AMLO. (Foto: PAN/Vicente Fox)

El ex presidente panista mexicano, Vicente Fox Quesada, fue entrevistado por el periodista Fernando del Collado. En dicha entrevista, hablaron sobre varios temas, entre ellos, sobre la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez.

Te puede interesar: Fox explotó contra AMLO por investigación a Xóchitl Gálvez: “¡Ella no tiene cola que le pisen!”

Fox se mostró muy convencido de que será la aspirante quien llegará a la presidencia de México en las próximas elecciones del 2024, e incluso, señaló que Gálvez fue un “regalo de esperanza formidable”.

También, reiteró su apoyo a la aspirante presidencial panista, y aseguró que de ganar la presidencia, Gálvez llegaría a quitar los programas sociales en el país, para que los “huevones” comiencen a trabajar. “Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘A trabajar cabrones’, como dice Xóchitl”.

Te puede interesar: Fox confía que Xóchitl Gálvez devuelva la pensión para los expresidentes

En la entrevista, Fox señaló que era increíble la cantidad de dinero que se destinado a la corrupción durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “se acabó los fondos, se acabó todos los ahorros que tenía el país y no logró nada más que enriquecerse él, su familia y su casta dorada”.

El expresidente elogió el trabajo y carrera de Xóchitl Gálvez. (Cuartoscuro)

También dijo que el aumento a la corrupción durante este sexenio era increíble, “después de (Enrique) Peña Nieto, que fue increíble, hoy es más increíble que lo increíble”.

Te puede interesar: Del hombre guapo, a la que nació en un pueblo: AMLO presenta la tríada de “farsas” de la oposición

Dijo que López Obrador le acabará entregando la banda presidencial a Xóchitl Gálvez, pues no le quedará de otra, aunque, señaló, va a haber mucha resistencia. También dijo que los ataques del presidente AMLO a Gálvez son proporcionales a sus intereses perversos, que tiene de sostenerse en el poder.

Y envió una advertencia a López Obrador: “mira López, cuidado con que toques a Xóchitl aún con el pétalo de una rosa, Xóchitl es hoy la preferida de los mexicanos y la consecuencia, si te metes ahí, va a ser desastrosa para ti y tu movimiento”, expresó.

Sobre qué virtudes políticas de Gálvez lo convencieron, dijo que son las cualidades de un líder, pues tiene carisma, humildad en su forma de ser, que atrae, y tiene conocimientos. Expresó que no entregó ningún contrato a Xóchitl Gálvez durante su gobierno, y, dijo, lo que tiene ahora se lo ha ganado.

Fox dijo estar seguro de que Gálvez será la próxima presidenta. Foto: Twitter, @XochitlGalvez

Sobre la pregunta de si veía a Gálvez negociando con el crimen organizado, explicó no tener respuesta, pero “tiene que reconstruir totalmente, yo diría, la parte civil policiaca y regresar al ejército a los cuarteles. También dijo que le preocupaba la seguridad de la aspirante, y explicó que le ha recomendado tener un equipo de seguridad, sin embargo, dijo, la senadora no quiere. “Así fui yo, no quería al principio, pero después te das cuenta de que es necesario, ya no por ti, sino por la causa y por la gente.

Y le envió un mensaje a Xóchitl: “un aplauso fenomenal, Xóchitl la estás haciendo, sigue siendo tú misma, jamás pierdas el piso y vas a ver cómo vas a ser la reina de este país”. Explicó que la competencia presidencial será de mujer contra mujer: Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez.

Entre otras cosas, también habló sobre Marcelo Ebrard. De él, expresó que “por güey se ha quedado sin nada, él es el creador de su propia derrota, por andar coqueteando por aquí, por allá, por andarle obedeciendo ciegamente a López (Obrador), por andarse acercando a un partido a otro, él la regó y él cavó su propia tumba”.

También dijo que “ya no le queda nada, ya no va a haber nada para él”.