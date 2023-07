Los mejores memes que dejó Jorge Losa por su ‘gracias México’ tras ganar el liderazgo semanal: “Mándenlo a Exatlón”

Jorge Losa desató los memes en redes sociales (Vix/Archivo)

La Casa de los Famosos México se está acercando a su recta final y la tensión por permanecer en el reality show es más grande que nunca. Y es que, el lunes pasado se llevó a cabo la prueba semanal del líder en donde no sólo se definiría quién tendría inmunidad esta semana, sino también se podría entrever cuál podría ser el personaje salvado.

Es por estas razones que el Team Infierno estaba sumamente ansioso, pues sabía que en caso de perder el reto uno de sus integrantes irremediablemente tendrá que salir en la gala de eliminación del próximo domingo.

Jorge Losa memes por "gracias México" (Twitter)

La final de la prueba se disputó entre Jorge, Barbie (team cielo) y Sergio Mayer. Aunque el favorito para ganar era el exartista de Solo para mujeres, quién se llevó el triunfo semanal fue Albacete.

Así como cada vez que gana el reto semanal, Jorge aprovechó para sacar un pañuelo y comenzar a decir: “Gracias, México”.

Usuarios explotan en memes contra Jorge Losa

Usuarios en Twitter no tardaron en reaccionar la momento y varios de ellos se molestaron porque Jorge siempre dice lo mismo cuando sale victorioso.

“Nadie te quiere”. “Mejor mándelo a Exatlón”. “Ay, Dios, Cállate”. “Esa mamad* qué, güey”, son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Cabe señalar que, en semanas recientes, las molestias del público debido a la constante inmunidad de Losa han desatado especulaciones que apuntan a presuntos favoritismos por parte de la producción.

Incluso, comenzó a esparcirse el rumor de que el actor no estaba enamorado de Ferka -como lo dejó ver al aire- sino que supuestamente mantenía un romance con, Rosa María Noguerón, la productora de La Casa de los Famosos México.

En una plática dentro del programa, Nicola Porcella habría comentado al interior de la casa, que él sabía que Jorge tenía una relación “con alguien de más arriba”. Este hecho reforzó los supuesto de los internautas.

Pero la gota que derramó el vaso, fue una publicación en Instagram donde Jorge le mandó un contundente mensaje a la productora: ““A ver avisado. Sabes que cuentas conmigo para no tener que subirte ahí jajajaj”, colocó en una imagen que mostraba a la mujer limpiando un candelabro.

Ferka no se quedó callada y mencionó que ella no creía en esos rumores, pues conocía muy bien a Jorge.

“No hay nada con la productora, lo conozco muy bien. Él se ha ganado las cosas por su propio juego, por suerte, no pueden ser manipulables, no les gusta ver que los otros brillen, también me pasó a mí, la envidia les corroe, comienzan a inventar cosas, nadie está protegido”, mencionó.