AMLO presumió en Sonora avance de obras a favor del pueblo Yaqui

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó este domingo en Sonora su gira por el Noroeste del país con una visita de supervisión al pueblo Yaqui, al que, destacó, se le restituyeron 32 mil hectáreas de tierras.

Te puede interesar: Fiscalía reveló la causa de muerte de Adalberto Monarque, exconsejero electoral hallado sin vida en Sonora

Acompañado del gobernador Alfonso Durazo, el tabasqueño agregó que a este pueblo se le devolvió el agua gracias a la construcción de un acueducto de 241 kilómetros, así como un nuevo distrito de riego para 38 mil hectáreas.

Para cerrar este capítulo de historia y justicia pendiente con este pueblo, el gobierno señaló que en total se invirtieron más de 10 mil millones de pesos. Además, presumió los resultados del apoyo a comunidades para construir caminos en la sierra.

Concluí mi gira por Sonora en compañía del gobernador Alfonso Durazo. La última visita de supervisión la hicimos al pueblo yaqui, al que se le restituyeron 32 mil hectáreas y le devolvimos su agua con la construcción de un acueducto de 241 km y un nuevo distrito de riego para 38… pic.twitter.com/xovdQdiTQs — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 17, 2023

“En Yécora evaluamos el avance de 18 caminos que se construyen en los municipios de la sierra de Sonora y Chihuahua, además de 12 obras que ejecuta la Secretaría de Marina, incluida la modernización del Puerto de Guaymas, con una inversión de 4 mil millones de pesos”.

Te puede interesar: ¡Negligencia! Falla elevador del hospital del ISSSTE en Sonora y bomberos cargan a paciente por las escaleras | VIDEO

En la Isla Tiburón, la más grande de México, evaluamos el Plan de Justicia para el Pueblo Seri. Ayudamos a pescadores, se aplican los Programas para el Bienestar y estamos resolviendo problemas de falta de caminos, agua y otros servicios.

AMLO presume que seguirán los programas sociales

El presidente terminraá en 2024 su mandato, pero aseguró que seguirán los programas sociales (Foto: Cuartooscuro)

Durante esta gira, el presidente López Obrador destacó que van a continuar todos los Programas de Bienestar, aún cuando se acerca a la recta final de su gobierno.

Te puede interesar: Caso Aranza Ramos: dictaron 63 años de prisión al feminicida de la activista en Sonora

“Vamos a mantener el programa de apoyo a los jóvenes, tanto el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como el programa de becas para los jóvenes. Si hacen falta algunas becas, se van a autorizar, se va a ampliar el programa de becas. Y vamos también mejorando todo lo relacionado con la educación”, dijo López Obrador en Baja California.

Aunque está a 15 meses de dejar el poder, López Obrador señaló que hará lo posible por recorrer todo el país para despedirse de pueblos y comunidades.

“San Benito decía, puso orden, porque los monjes se la pasaban mucho tiempo en meditación, y San Benito dividió el día, las 24 horas, en tres: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. Pero nosotros qué vamos a estar pensando, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces son 16 horas para trabajar y ocho para descansar, y a lo mejor hasta menos, en el tiempo que nos queda para terminar nuestro mandato”, dijo AMLO en Los Cedros este fin de semana.

A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2024, y con los procesos internos de Morena y la oposición en marcha, el presidente López Obrador se quejó de las medidas que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hablar de temas electorales.

El presidente visitó Baja California este fin de semana y prometió que tratará de visitar a todas las comunidades del país antes de concluir su mandato. FOTO: Reuters

Además, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió la razón a Xóchitl Gálvez, quien denunció al ejecutivo federal por violencia política de género, debido a los constantes ataques en su contra desde la conferencia mañanera, por lo que AMLO también quedó impedido de hacer referencias a la senadora panista.

“!Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica? ¿Y el derecho a disentir? ¿Qué, no son principios básicos de la democracia?”, se quejó el viernes López Obrador desde Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario federal ventiló información sobre los contratos que ha otorgado el gobierno a la empresa fundada por Xóchitl Gálvez.

“Me llegó una información, que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y, además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, resaltó AMLO, aunque más tarde la propia senadora anunció que enfrentará legalmente al presidente de la República por este tipo de señalamientos.