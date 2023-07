La respuesta de Sheinbaum a su relación con Epigmenio Ibarra

El periodista pertenece a un Comité de Morena (Collage/Cuartoscuro)

La aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció frente a las acusaciones sobre su “campaña”, en donde se afirmó que el periodista Epigmenio Ibarra era parte de su equipo rumbo al 2024.

Luego de que el periódico Reforma publicará una columna crítica sobre los recorridos de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y en donde mencionó al comunicador como parte de sus estrategias, la mandataria capitalina utilizó las redes sociales para desmentirlos, asegurando que él era un buen amigo, pero no un integrante de su equipo.

En su publicación, dedicada al medio periodístico, presumió con un video el número de asistencia a su evento en el estado de Tabasco, haciendo alusión sobre que a sus guras se ha registrado poca participación ciudadana.

“Tuit con dedicatoria a Reforma: ¿Que no prenden mis asambleas informativas? Les comparto este video de Tabasco. Por cierto, Epigmenio Ibarra es amigo, pero no participa en mi equipo.”, reafirmó la ex mandataria capitalina.

En la columna del Templo Mayor, se afirmaba que la supuesta popularidad de ex la jefa de Gobierno de la Ciudad no ha sido suficiente para “levantar” sus eventos al largo de la República, incluso y a pesar de utilizar los mismos recursos discursivos e icónicos que utiliza el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe mencionar que a pesar de que Epigmenio Ibarra, abiertamente simpatizante al Gobierno de la Cuarta Transformación, no pertenece al equipo de la “corcholata”, sí fue elegido para integrar un Comité organizador de Morena.

El pasado 27 de junio las dirigencias del partido guinda designaron al periodista como parte de su organización para elaborar el “Proyecto de Nación 2024-2030, como parte de su perfilamiento a la sucesión presidencial.

Esta Comisión Especial fue aprobada por el Consejo Nacional de Morena, quienes propusieron una lista de funcionarios, militantes y simpatizantes del partido guinda y aliados, en donde destacan Jenaro Villamil, Hugo López- Gatell Ramírez, Lorenzo Meyer, Olga Sánchez Cordero, Paco Ignacio Taibo II, entre otros.

Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2024

Cabe destacar que estas asambleas han sido criticadas y señaladas por las mismas razones, por parte de los distintos actores de la oposición, quienes han indicado que la ex mandataria ha incurrido en actos ilegales de campaña.

Al igual que sus compañeros de partido y aliados, la ex mandataria capitalina emprendió su gira por distintos estados de la República, para dar a conocer su postura rumbo a las encuestas selectivas a la candidatura presidencial del oficialismo, recorridos que duran un aproximado de 70 días.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco fueron las “corcholatas” que iniciaron el pasado 19 de junio sus procesos, las cuales fueron acusada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por supuestamente infringir en procesos anticipados de campaña.

Cabe destacar que desde que las dirigencias del partido guinda definieron el método de selección, el órgano electoral advirtió una serie de puntos que los aspirantes tendrían que seguir para sus giras. Del mismo modo, Morena señaló los puntos en los que no se podía infringir durante las giras.

No obstante, los partidos de la oposición de la 4T acudieron al INE para levantar una denuncia, la cual fue descartada por la institución al determinar que los aspirantes no han infringido en alguna de estas quejas. No obstante, los magistrados destacaron que estos recorridos, o asambleas informativas, no deben promover el voto o alguna propuesta partidista en dichos eventos.