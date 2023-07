AMLO revela que Santiago Taboada es el “dedazo” de la oposición para la CDMX

Santiago Taboada será el candidato de la oposición para competir por el Gobierno de la Ciudad de México, reveló López Obrador. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Al sugerir que también habrían arreglado la candidatura para competir por el Gobierno de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador “destapo” al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como el abanderado del bando opositor para las elecciones del 2024.

Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que “las cúpulas” acordaron impulsar al edil para desbancar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la administración capitalina, que mantiene desde 2018, luego del triunfo de Claudia Sheinbaum.

“Son muy obvios”, señaló el mandatario tabasqueño al considerar a Santiago Taboada como la segunda opción de la oposición, toda vez que la senadora Xóchitl Gálvez, que había levantado la mano por la Jefatura de Gobierno, decidió ir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

“Al momento que llegan al acuerdo con Xóchitl, como originalmente la estaban pensando para la Ciudad, concuerdan (designar) al de Benito Juárez a pesar de los escándalos de corrupción”, destacó.

El presidente aseguró que la oposición arregló la candidatura de la oposición para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

López Obrador menciona que Santiago Taboada será el candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “Ese señor Taboada fue el que obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha”.

Recuerda cuando pensaba que podían ganar la alcaldía Benito Juárez “porque teníamos un candidato idóneo, católico, maestro, abogado, el maestro Bernardo Bátiz, honesto, inteligente, no había otro mejor, de repente postula el PAN -no me pregunten porque no me aprendí su nombre- y ganó, le ganó al maestro Bátiz, entonces, pues ahí no está fácil, porque aunque estén viendo actos de corrupción, como el de Cártel Inmobiliario, son más panistas en la Del Valle, que en las Lomas; en Las Lomas viven los más ricos de México, pero no todos son conservadores”.

Dice que eligieron a Xóchitl Gálvez como la representante del Frente Amplio por México, porque “habla de manera coloquial, directa, dice groserías”.

“La están inflando, pero no levanta, porque son otros tiempos [...] el haber nacido en un pueblo, no significa que se le tiene amor al pueblo”, dice el Presidente sobre Xóchitl Gálvez.

