Checo Pérez eliminado en la Q1 del GP de Silverstone, largará desde la posición 16

Continua la crisis de los sábados para Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1, pues por quinto Gran Premio consecutivo, no consiguió tener una buena ronda de clasificación y una vez más, quedó eliminado en la Q1. A raíz de ello, el mexicano largará desde la décimo sexta posición en el GP de Gran Bretaña.

Debido a las condiciones climáticas y la intensa lluvia previo al arranque de las actividades sabatinas en el circuito de Silverstone, todas las escuderías iniciaron con el DRS desactivado, aunado a ello, se vieron obligados a cambiar sobre la hora los neumáticos intermedios por el compuesto suave. A raíz de ello, se fueron presentando diferentes factores que terminaron perjudicando al conductor tapatío.

Teniendo 22 grados en pista, Checo presentó problemas tras no poder poner sus neumáticos en la temperatura ideal. En su primer registro de tiempo, marcó 1:35.006 con ruedas “rojas”; sin embargo, eso solo le sirvió para ubicarse en la posición 15. Después de algunos minutos, logró mejorar ligeramente su marca y escaló al doceavo escalón.

A tres minutos de culminar la primera ronda de clasificación, Pérez acudió a su garaje para cambiar sus gomas por unas nuevas y buscar marcar un mejor tiempo que lo metiera a la Q2. No obstante, al no tener mayor tiempo para calentar sus llantas, el piloto de Red Bull no pudo sacarle mayor provecho a su RB19 y pese a marcar el mejor tiempo en su retorno a la pista, rápidamente fue superado por sus colegas, hasta terminar en la décimo sexta posición.

