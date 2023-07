Silvano Aureoles está inhabilitado para ser presidente, aseguró el gobierno de Michoacán

Silvano Aureoles, former governor of the Mexican state of Michoacan, looks on after he registered for the Frente Amplio por Mexico opposition alliance's candidacy for the 2024 presidential election, at the headquarters of the Institutional Revolutionary Party (PRI) in Mexico City, Mexico July 6, 2023. REUTERS/Henry Romero

Pese a que Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, ya se registró este jueves como aspirante a candidato presidencial por la alianza opositora de “Va por México”, el secretario de Gobierno de dicho estrado, Carlos Torres Piña, aseguró que el perredista cuenta con una inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En conferencia de prensa detalló que la decisión de retirarle los derechos políticos-electorales fue tomada por la Contraloría de Michoacán en marzo pasado y estará vigente por 11 meses, por lo que su registro como candidato implicaría un acto ilegal.

“En este momento está inhabilitado por la Contraloría, y ratificado por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado”

Explicó que la inhabilitación fue impuesta debido a que Aureoles Conejo no presentó a tiempo su declaración patrimonial al término de su gobierno.

Durante su registro ante el Comité Organizador, Silvano Aureoles criticó el control que tienen grupos del crimen organizado en el país que “han crecido al amparo y complacencia del poder público”.

El ex mandatario también pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia y del crimen organizado durante el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

Entre los aspirantes que se han inscrito al proceso de Frente Amplio por México se encuentran Xóchitl Gálvez (PAN), Santiago Creel (PAN), Enrique de la Madrid (PRI), Beatriz Paredes (PRI), entre otros.

Con este proceso, que concluirá en septiembre de este año, se determinará quién tendrá la candidatura presidencial por la coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD.

Minimizó las investigaciones en su contra

Silvano Aureoles se registró como aspirante a la candidatura presidencial de Va por México. | Twitter: @Silvano_A

Tras su registro, dijo ser un perseguido político por la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que lo relaciona con desvíos de recursos, también negó que le preocupe ser detenido por ello y por el contrario aseguró que eso le ayudaría a llegar a la Presidencia.

“Si lo hicieran [arrestarme] entonces sí voy a ser Presidente de México más pronto”, respondió entre risas.

La investigación iniciada por el organismo anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apunta que el político perredista habría construido durante su administración en Michoacán una red de corrupción formada desde que era Diputado federal para desviar recursos públicos a través de empresas fachadas.

El portal Sinembargo dio a conocer en abril de 2022 la existencia de esta denuncia, la cual detalla que el perredista habría tejido esta red de corrupción en la que estarían involucrados familiares y políticos que hoy ocupan cargos como diputados y senadores.

Además, ha sido señalado por relacionarse con grupos del crimen organizado, como lo ha expuesto el sacerdote Gregorio López Gerónimo. Los mismos señalamientos los hizo Morena en marzo del año pasado. No obstante, no se ha formalizado una imputación por estas acusaciones contra el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si le preocupa las acusaciones por los presuntos desvíos de recursos y las que lo relacionan con el narcotráfico, respondió:

“Si yo fui quien lo denuncié. Es decir, es el pato tirándole a las escopetas, el mundo al revés. Me odian porque los desenmascaré, porque los denuncié. ¿No me viste tú en el banquito verde afuera de Palacio Nacional? Que digan que yo tengo vínculos con grupos del crimen… Sí se mancharon. Lo demás es la persecución política porque no les gustó, no le gustó al Tlatoani de Palacio que le dijera yo sus verdades, y las voy a seguir diciendo aunque me persigan políticamente todos los días”

En este sentido, señaló que tampoco le preocupa su hipotetica detención con estas investigaciones abiertas, porque lo harían “Presidente de México más pronto”.