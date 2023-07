¿Sergio Mayer nació en Iztapalapa? Padres de Issabela Camil no lo aprobaban por su origen

Los enamorados se casaron en 2009. ( Infobae: Karina Hernández // Foto: Cuartoscuro)

Sergio Mayer lleva aproximadamente un mes entre las principales tendencias de redes sociales por su polémica participación estelar en La Casa de los Famosos México. Y es que constantemente está envuelto en controversias por su estrategia, pues se ha encargado de generar acaloradas discusiones con los integrantes de Team Cielo. Tan importante es su impacto que no ha dejado de estar nominado.

Su estancia en el reality no se resume en “peleas”, pues también ha aprovechado las cámaras para compartir algunas anécdotas de su trayectoria artística tales como su paso por Garibaldi y sus shows de Solo para mujeres. Aunque aparentemente ha abierto su corazón, no suele hablar sobre temas privados y por esa razón se desconoce mucho de su origen.

Sergio podría abandonar el reality el domingo 09 de julio. (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

Jaime Camil Garza no aprobaba a Sergio Mayer

El actor que interpretó a Hugo Lombardi en La fea más bella y la actriz que conquistó el corazón de Luis Miguel en su juventud asistieron como invitados especiales a De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado, otro programa de entrevistas del famosos conductor. En esa ocasión, la pareja confesó que comenzaron un romance pese a la desaprobación de Jaime Camil Garza.

Y es que el empresario mexicano no estaba de acuerdo con que su hija tuviera un romance con el bailarín exótico, pues en aquel entonces Sergio Mayer estelarizaba el show Sólo para mujeres junto a Poncho de Nigris, Latin Lover y Manuel Landeta.

El empresario murió el 06 de diciembre de 2020. (Foto: Cuartoscuro)

Según contó la propia Issabela, su padre creía que el actor no tenía mucho que ofrecer por sus origen y su carrera artística. Sin embargo, los sentimientos de la actriz fueron más fuertes y desafió a su padre aunque corría el riesgo de perder todo.

“Me alejé un tiempo de mi familia y finalmente pues mi familia es Sergio y mi hijas. (Mi papá) me dijo: ‘Estás mal y ya vas a ver cómo el tiempo me va a dar la razón la vida’. Mi papá era un hombre muy sabio y la verdad si veía las cosas venir, es impresionante, pero en esta ocasión se equivocó y después lo aceptó”, declaró Issabela.

“Dijo: Estaba mal antes’ y llegó a respetar a Sergio muchísimo y a quererlo muchísimo”.

Sergio negó haber conseguido su cargo político por su suegro. (Foto: Instagram @issabelacamil_)

Sergio Mayer no se quedó atrás y compartió con el público su versión de la historia: “Me quedo chinito con lo que dice (Issabela) porque fíjate que sí hubo un distanciamiento en ese momento. Le gente decía que a mí me peluseaban y demás (...) Yo recibí de él puro cariño, afecto, amor hacia mi familia, hacia mis hijas, incluso hacia mi hijo Sergio y Mila, mi nieta”.

¿Sergio Mayer nació en Iztapalapa?

El matrimonio no especificó por qué Jaime Camil Garza no veía con buenos ojos su relación, sin embargo, existe la posibilidad de que fuera por temas económicos, pues aunque Sergio Mayer tenía una carrera sólida cuando conoció a Issabela, no contaba con una riqueza tan grande como su suegro.

Y es que el actor, bailarín y político comenzó su carrera artística desde cero, incluso, él mismo reveló que tuvo una infancia complicada en nada más ni nada menos que en Iztapalapa, considerada como una de las delegaciones de la Ciudad de México más pobladas.

“Yo se lo platiqué a Yordi por primera vez, pero yo nací en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, ahí en Iztapalapa, por el Cerro del Peñón”, contó en La Caminera de Exa FM.

Ricky Martin fue cómplice en su romance

Los enamorados recordaron que su primera cita fue en un concierto del cantante puertorriqueño, con quien Sergio Mayer tenía una amistad. Tras el show pasaron a los camerinos donde el mexicano presentó a Issabela como su prometida anticipando su destino y Ricky no hizo más que felicitarlos.