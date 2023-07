Conductor de ‘La casa de los Famosos’ ENCARA a Niurka por nominación de Emilio Osorio: “Ni tú lo puedes salvar”

Diego de Erice y Niurka protagonizaron un encontronazo (Instagram/archivo)

La tensión generada por La Casa de los Famosos México no es exclusiva entre los integrantes que se mantienen en aislamiento, sino que la controversia entre ciertos personajes externos también está más fuerte que nunca. Tal es el caso de Diego de Erice -conductor del reality show- quien encaró a Niurka Marcos sin piedad.

Todo esto sucedió después de que Emilio Osorio, hijo de la Mujer Escándalo fuera nominado y el presentador del programa fuera contundente al asegurar que ni su mamá podría salvarlo.

Como era de esperarse, la vedette no se quedó callada y confrontó en un video al presentador del programa.

“Ya me escribieron de todos lados para avisarme, si ustedes no meten las manos, tal vez sí podré salvarlo, ¿verdad, Diego? espero que ustedes no metan las manos y que dejen al público jugar, para qué me buscan la lengua”, mencionó.

Diego de Erice le responde a Niurka

Tras incrementar de nivel este escándalo, Diego de Erice se hizo presente en sus redes sociales y explicó cuáles fueron los motivos de su comentario.

El conductor de la casa de los famosos dio su punto de vista sobre Emilio Osorio (videosvirales69/Twitter)

“Nada más, mi Niu te mando un beso gigante. Yo creo que estás en todo lo correcto, si nadie mete las manos -más que el público- y a eso me refería con que ni tú lo puedes salvar. El público, el domingo pasado fueron seis millones de votos y yo sé que el público está apoyando mucho a team infierno, para Emilio es la primera vez y vamos a ver cómo le va”, comentó.

Respecto al supuesto fraude y favoritismos hacia ciertos personajes, Diego descartó estar coludido para apoyar a alguien de los integrantes.

“Yo sé que tú lo preparaste para este tipo de realities, todos están en igualdad de oportunidades, de mi parte, no hay nada que pueda hacer por ninguno de esos habitantes, más que disfrutarlos desde mi puesto de conductor. Esperemos una gala increíble, esperemos poder contar contigo en el foro”, puntualizó.

(Vix+/LaCasadeLosFamososMéxico)

Cabe señalar que, hasta el momento, Niurka no ha dado más comentarios al respecto. Además, en otras ocasiones, Galilea Montijo también ha dicho públicamente que no hay un apoyo de Televisa hacia Paul Stanley.

Las reacciones sobre el video de Erice no se hicieron esperar y varios internautas arremetieron contra él.

“Mejor dinos xq no han sancionado a Barby x tener una pluma ya lo dijo Raquel”. “Fraude al no sancionar al cielo en todas sus trampas”. Mi querido Diego ojalá anulen la salvación de jorge si esque salva a barbi xq se pusieron de acuerdo”, se lee en las menciones de TikTok.