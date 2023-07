Checo Pérez y la broma que lanzó a Carlos Sainz Jr. antes del GP de Gran Bretaña

Checo Pérez lanzó un comentario de broma a Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Durante la disputa del Gran Premio de Austria, uno de los duelos que atrajo más la atención fue el de Checo Pérez contra Carlos Sainz Jr. por el tercer puesto. Dicha situación generó nerviosismo en el piloto de Ferrari, no obstante, el tapatío no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma sobre la situación antes de presentarse en el circuito de Silverstone.

Te puede interesar: Checo Pérez: dónde y cuando ver el GP de Gran Bretaña

Durante una entrevista realizada por la Fórmula 1, el piloto mexicano brindó su perspectiva sobre la carrera que disputará el próximo domingo 9 de junio. No obstante, también fue cuestionado sobre si buscará intimidar a algún piloto del circuito con su postura temeraria para no perder más puntos en la competencia.

“¿A quién estás buscando intimidar este fin de semana?”, preguntó el entrevistador al piloto originario de Guadalajara, Jalisco. En ese sentido, Checo Pérez respondió que:

Te puede interesar: Las imágenes del duelo entre Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. en el GP de Austria

“Espero que no a Carlos (Sainz Jr.) de nueva cuenta. Espero que podamos tener una carrera un poco más tranquila a diferencia de lo que pasó la semana pasada”, respondió entre risas el sublíder del Campeonato de Pilotos de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Pérez y Sainz protagonizaron una férrea batalla en Austria (REUTERS/Bernadett Szabo)

Cabe mencionar que fue el propio piloto español quien se mostró sorprendido por el asedio que el mexicano implementó en las últimas vueltas de la carrera en el Gran Premio de Austria. Y es que, con el afán de no perder más unidades y volver a la zona de podio, Pérez buscó rebasar a toda costa a Sainz Jr., incluso ejecutando maniobras de alto riesgo.

Te puede interesar: Verstappen se lleva el sprint en Austria: Sainz es tercero y Alonso quinto tras no querer adelantar a Stroll

El acoso del mexicano comenzó en la vuelta número 59 y se extendió durante las dos siguientes. En dicho lapso, el mexicano intentó rebasar por dentro de las curvas al español, situación que ubicó a los dos monoplazas al borde del contacto en diversas ocasiones.

Gracias a ello, Checo Pérez logró quedarse con la tercera posición y figurar en los lugares estelares en una de las carreras más importantes para el equipo de Red Bull Racing debido a la localía de la que gozó.

En el Gran Premio de Austria, los pilotos de Red Bull Racing y Ferrari lucharon por quedarse con la tercera posición del podio en un intenso duelo entre sus monoplazas.

¿Por qué Carlos Sainz fue intimidado por Checo Pérez?

Al término de la carrera donde los pilotos de Red Bull y Ferrari protagonizaron el duelo, Carlos Sainz Jr. dio a conocer sus impresiones acerca de la postura ofensiva de Sergio Pérez. Por ello, además de haber considerado innecesarios los movimientos riesgosos, declaró haber sentido miedo por la actitud.

“Los comisarios deberían ver eso. Me intimidó mucho. Hizo un par de movimientos extraños. Siento que cuando estábamos uno al lado del otro fue como si me arrojara el auto, lo cual, sinceramente, me sorprendió un poco (...) Fue una linda batalla. Es solo ese tipo de movimientos que no entiendo completamente porque son innecesarios”, detalló ante los medios de comunicación después de la carrera.

Checo Pérez buscará sumar otro podio a su historial en el GP de Gran Bretaña (Twitter/@SChecoPerez)

A pesar de la queja y que las autoridades emitieron una serie de sanciones en contra de algunos pilotos por diversas circunstancias, las cuales realizaron cambios en los resultados finales de la carrera, Sergio Pérez no se encontró en la lista de los afectados y logró mantener el tercer lugar a toda costa.

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

La temporada 2023 de la Fórmula 1 está por llegar a la carrera número 10 de su calendario y Checo Pérez tendrá la oportunidad de desplazarse en el asfalto del circuito de Silverstone, para la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña. El compromiso está programado para el domingo 9 de julio en punto de las 08:00 horas, tiempo del centro de México.

En la carrera, Pérez podrá aumentar su cosecha de puntos y acercarse al liderato de la competencia que se encuentra en poder del neerlandés Max Verstappen.