Banda Jalisco: la pandilla aliada al CJNG que busca ganar terreno en Buenaventura, Colombia

Una pandilla ligada al cártel de las cuatro letras estaría intentado apoderarse de uno de los puertos marítimos más importantes de Colombia (Infobae México / Jovany Pérez)

“¡Los vamos a defender con nuestras vidas, a sangre y fuego los vamos a defender. Aquí no existe Jalisco, eso es en México, nosotros somos Buenaventura. Nadie que no sea de aquí va a entrar a nuestro territorio!”, es la feroz amenaza que un grupo armado originario de la ciudad portuaria colombiana difundió a través de un video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Encapuchados y con armas de alto calibre, los presuntos integrantes de un grupo delictivo de la región advirtieron sobre la llegada de otra célula criminal que, por sus propias declaraciones, estaría aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas que opera actualmente en más de la mitad del territorio mexicano.

Aunque esta no es la primera vez que se descubre cómo los tentáculos del cártel de las cuatro letras se han extendido a diversos países de Latinoamérica -como lo son Venezuela o Ecuador-, el video difundido por el grupo delictivo colombiano ha alertado a las autoridades ante la posibilidad de que la empresa criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes -alias “El Mencho”- se apodere del control del principal puerto marítimo de Colombia, así como que desate olas de violencia por sus rencillas con bandas locales por el control del territorio.

A finales de 2022, el Gobierno que encabeza Gustavo Petro anunció un “Laboratorio de Paz”, con el cual pretendía establecer diálogos con las principales pandillas que operan en Buenaventura para lograr su desarticulación pacífica.

En aquel momento, las grupos delictivos identificados como “Los Shottas” y “Los Espartanos” eran quienes controlaban la región, no obstante, una tregua pactada entre ambas bandas supuso un declive en la tasa de homicidios de la ciudad durante los últimos meses del año pasado.

Todo cambió en el mes de abril cuando, de acuerdo con un reporte del medio El País, pandilleros comenzaron nuevamente a perpetrar balaceras en diferentes comunas del puerto colombiano. Según su análisis, la violencia volvió a azotar Buenaventura ya que nuevas pandillas han intentado sustituir a las viejas sembrando terror por las rencillas entre las mismas bandas.

Esos grupos delictivos son precisamente “Los Roberts” -como se ha identificado a la banda que difundió su amenaza en redes sociales- y Banda Jalisco -la pandilla con la que se habrían aliado miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-.

Al ser Buenaventura el principal puerto marítimo de Colombia, no es de extrañarse que la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, esté buscando controlar el territorio pues dicho factor facilitaría en gran medida sus operaciones de tráfico de drogas trasnacional desde América Latina hasta México y Estados Unidos.

La huella del CJNG en Colombia

En Colombia ya han sido detenidos miembros del crimen organizado ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

A finales del mes de abril, una célula que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colombia fue desarticulada. Dicho grupo delictivo era encabezada por el ganadero José Nicolás Amaya Ramírez, mejor conocido como “El Ché”, quien tenía su centro de operaciones entre Barranquilla y La Guajira, según dan cuenta informes de la Dirección de Investigación Criminal y de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, consultados por el medio local El Colombiano.

Dicho grupo delictivo vinculado al cártel de las cuatro letras coordinaba toda la logística para el acopio, transporte y exportación de cocaína. De acuerdo con las investigaciones citadas por el mencionado medio, la operación consistía en comprar droga al ELN en los departamentos de Cauca y Norte de Santander para posteriormente almacenarla en rancherías de los indígenas wayúu y enviarla por lanchas rápidas hacia Centroamérica y Las Antillas en donde presuntos criminales mexicanos la recibían.

“El Ché” y cinco más de sus cómplices fueron capturados con fines de extradición y, de acuerdo con el reporte policial, la célula delictiva “lideraba una organización que tenía injerencia en Buenaventura y Guayaquil, desde donde controlaba el envío de cargamentos de droga mediante la contaminación de contenedores en los estos dos importantes puertos marítimos del Pacífico”.

Desde 2016 se ha reportado la presencia de la organización criminal de “El Mencho” en Colombia y, aunque siguen compitiendo con bandas locales su negocio criminal, poco a poco su expansión en el país latinoamericano ha encendido las alertas internacionales.