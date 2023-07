Santa Fe Klan TEME por su vida y muestra sus collares de protección

El rapero de 23 años se convirtió en padre en 2022 al lado de la influencer Maya Nazor (Foto: Archivo)

Desde hace algunos meses el rapero Santa Fe Klan ha ganado gran popularidad; el oriundo de Guanajuato ha logrado traspasar las fronteras mexicanas con su estilo en el rap, el trap e incluso con su reciente incursión en los corridos tumbados.

A sus 23 años, Ángel Jair Quezada Jasso ha logrado que su música suene en gran parte del territorio mexicano y además su talento fue parte del soundtrack de la famosa película Black Panther: Wakanda Forever, sin duda un importante paso para su carrera como músico.

Pero no todo ha sido positivo para el rapero, pues su música ha sido objeto de críticas y señalamientos debido a las temáticas que suele presentar: violencia, consumo de sustancias nocivas y la vida como parte de pandillas delincuenciales son los temas por los que Santa Fe Klan ha generado la crítica a su trabajo.

En una reciente entrevista el cantante de Te iré a buscar se sinceró y reveló que teme por su vida, pues se desarrolla en un ambiente un tanto agresivo por ser el rap un género musical estrechamente ligado a las pandillas y grupos callejeros.

El pequeño Luka tiene un año de vida, y el rapero ha considerado dejar de fumar para no darle un mal ejemplo (Foto: Instagram)

Sin embargo, también se mostró agradecido con sus seguidores, quienes no han dejado de expresarle su apoyo e incluso le han regalado amuletos de “protección”.

En la charla brindada en el marco de su gira Todo o nada, con la que recorrerá 37 ciudades de Estados Unidos, Santa Fe Klan recordó sus inicios y aceptó que puede haber personas que buscarían hacerle daño, por lo que confía en Dios y lleva con él diversos collares.

El joven contó que “le cayo el 20 de que era famoso” cuando se trasladó de su natal Guanajuato a Guadalajara. “Me fui como a los 16, ya como que ahí empezaba, yo decía ‘qué está pasando’, por eso me jalaron los de Guadalajara, por eso me firmaron porque vieron algo, pues”, recordó el músico en el programa Al rojo vivo.

El rapero destapó que antes de ello, en Guanajuato, sufría del acoso de sus enemigos. “Yo ya traía un desmadre allá en el barrio, ya no podía salir yo al centro, ya me querían tumbar siempre en todos los barrios, no podía salirme, me la tenía que pasar allá en mi casa, ahí tenía mi estudio”, recordó.

El rapero mostró los amuletos con que "se protege". Crédito: Telemundo

Al ser cuestionado sobre si sentía miedo en esos momentos y si “temía por su vida”, el artista que se convirtió en padre del pequeño Luka hace un año, admitió que sí.

“Pues sí, sí, todavía de repente, pero pues nunca he hecho nada malo, por eso a veces nada más le pido a Dios que me cuide y como quiera pues siempre hay más gente que es la que me quiere que la que nos envidia, que siempre trata de poner el pie”, agregó.

Al ser cuestionado sobre cómo “se protege” ante las envidias y malas vibras, el intérprete de La que se fue aseguró: “Con todo lo que me da la gente, traigo aquí a la virgen de Guadalupe, a Malverde, a la muerte, son cosas que la gente me regala”.

Tras su ruptura con Maya Nazor, el rapero se involucró amistosamente con la modelo Karely Ruiz (Foto: Instagram karely ruiz/santa_fe_klan_473)

La presentadora del programa pidió al músico definir a “Ángel Quezada” y así respondió: “El güero loco, así me tengo en mi WhatsApp, pues un morro cualquiera, soy alguien normal”.

“Ángel no es Santa Fe Klan, pero Santa Fe Klan es Ángel, porque muchos me ven por el personaje, pero no conocen a Ángel. Ese Ángel es el que está haciendo que Santa Fe Klan cada vez siga para arriba, le he salvado la vida a varia gente con enfermedades que han tenido, no lo digo, ni lo publico, ni nada”, confió el artista.