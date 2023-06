Quién es Nayeli Cinco, la mujer que los secuestradores de trabajadores en Chiapas mencionaron en sus exigencias

Nayeli Cinco fue secuestrada en Chiapas (Especial)

Luego se que se dio a conocer el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, circularon varios videos donde se explica qué quieren los plagiarios, destacando el nombre de Nayeli Cyrene Cinco Martínez.

Te puede interesar: Despliegan operativo para localizar a los 14 trabajadores de la SSyPC de Chiapas secuestrados

“No queremos tener problemas con ustedes. Solo queremos a Nayeli. Tendrá como plazo hoy [28 de junio] a las 23:00 horas, para tener respuesta de parte de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, de lo contrario tomaremos otras medidas”, dijo uno de los criminales en una grabación.

El sujeto se refería a la cantante Nayeli Cinco, quien fue secuestrada el pasado 22 de junio por un grupo armado que irrumpió en su domicilio, localizado en el fraccionamiento Santa Clara en Tuxtla Gutiérrez.

Nayeli Cinco fue secuestrada en Chiapas (Especial)

Trascendió que un comando se la llevó por la fuerza, a pesar de que intentó huir brincando por los techos de la zona con sus hijas. Para tal efecto, los sujetos amagaron al guardia de seguridad privada del fraccionamiento, quien levantó la pluma de acceso.

Te puede interesar: Circula video del personal de la SSyPC de Chiapas secuestrado; exigen la renuncia de funcionarios

La joven de 30 años de edad se dedicaba a cantar en establecimientos localizados en Tuxtla para ganarse el sustento. También tiene dos hijas.

La desaparición de Nayeli fue denunciada por sus padres, quienes la vieron por última vez a las 18:30 horas del pasado 22 de junio, desconociendo su paradero. Por lo anterior, las autoridades activaron el Protocolo Alba para su localización.

Te puede interesar: Detienen a dos hombres por el secuestro de 16 trabajadores de la SSyPC de Chiapas; esto sabemos

Las dos menores que se quedaron en el techo de un domicilio fueron resguardadas más tarde por sus abuelos. Supuestamente, la vivienda de Nayeli Cinco quedó abierta de par en par hasta que vecinos fueron a cerrarla.

Trabajadores de Chiapas secuestrados (Captura de pantalla)

Con la finalidad de que las autoridades se apresuraran para localizar a la joven, familiares, amigos y conocidos se manifestaron en Tuxtla. La última movilización se registró el domingo 25 de junio, la cual finalizó en el Palacio de Gobierno, donde trataron de llamar la atención del gobernador Rutilio Escandón.

También protestaron frente a la Fiscalía gritando las consignas: “Nos falta Nayeli”, “Viva se la llevaron, viva la queremos”, mientras sostenían pancartas y la ficha de búsqueda, la cual colocaron en un puente peatonal de Tuxtla.

A pesar de las movilizaciones las autoridades no han dado avances sobre el caso. Supuestamente, la joven fue sustraída junto a un hombre que se encontraba en su casa en el momento de los hechos.

(Facebook//SusanaSolisInforma/snoopy.delacruz//FGE-Protocolo Alba)

En uno de los videos que este 28 de junio circuló en redes sociales se escucha a uno de los hombres pedir que sea entregada Nayeli Cinco, quien posiblemente fue secuestrada por orden de “El Pulseras”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.

“Que le digan a su jefe ‘El Pulseras’ que entregue a la persona que tiene secuestrada, ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores, por favor, por favor, no tenemos que pagar justos por pecadores”, dijo uno de los trabajadores privados de la libertad.

Además, dijo que una de las exigencias de los criminales que los secuestraron era que renunciaran Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública, Roberto Yahir Hernández Terán, director de la Policía Estatal Preventiva y Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Fronteriza, quienes presuntamente están coludidos con “El Pulseras”.