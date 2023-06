¿Lo recuerdas? Así se ve en la actualidad el niño viral del ‘Oxxo’

Capturas: Twitter.

¿Ya lo habías olvidado? Cuando todo el mundo estaba muy ocupado con La casa de los famosos, de pronto ‘El niño del Oxxo’ reapareció en escena y dejando a todos con la boca abierta. Y es que su regreso no fue detrás del mostrador, o en esa caja de cobro que nunca está abierta del mencionado establecimiento, sino en una red social en la que realiza lives de TikTok bastante extraños en los que muchos afirman que ya perdió la gracia.

En ese sentido su regreso, aunque viral, ha causado extrañeza en muchas personas. Y es que lo único que hace en cada uno de ellos es saludar una a una a las personas que van ingresando al espacio En Vivo y de pronto hace su característica mueca con un ruido bastante perturbador. Como si lo hiciera personal para cada uno de ellos.

Los usuarios de dicha red social más que divertidos se mostraron ciertamente preocupados. No pudieron evitar sentir un poco de cringe y admitieron que abusar del chiste le quitaba toda la gracia. “Hoy perdió TikTok”, “Cierren TikTok”, “No, no puede verlo más de 5 segundos” y comentarios similares popularon en dicho video.

El niño del Oxxo hace lives todo el tiempo

‘Plot Twist’: es un impostor

No obstante pronto varias personas se percataron de que este personaje habría perdido la gracia y ciertamente se veía un poco distinto a su famoso video. ¿Y la razón? ¡Porque era un impostor!

Resulta que el mencionado personaje de TikTok para nada es el niño original que todos conocimos en el Oxxo, y que hizo una mueca graciosa y pilla cuando un cliente le pidió un paquete de condones al llegar a la caja. Esta persona es otra y lo único que hace es personificar al original para ganar seguidores y regalos.

La información fue desmentida por ‘El niño del Oxxo’ original, quien en realidad se llama Elías Navarro y hoy por hoy cuenta con 14 años de edad y tiene un sueño distinto entre manos. El famoso niño tiene su propia cuenta de TikTok y en ella se dedica a mostrar contenido relacionado con los videojuegos.

Su misión es convertirse en un famoso streamer de videojuegos y al parecer va por buen camino porque su cuenta ya tiene poco más de 600 mil seguidores. Incluso una famosa marca de accesorios para computadores le patrocina y le otorga regalos para sus seguidores.

Así que pueden respirar tranquilos y saber que ‘El niño del Oxxo’ se encuentra bien, no se dedica a explotar su famoso meme, ni muchos menos a inspirar cringe en todos aquellos usuarios de las redes sociales. Larga vida.