Juan Osorio no quería que Emilio Osorio fuera actor desde niño

Emilio Osorio tuvo interés por comenzar a actuar a los 8 años (Instagram/@emilio.marcos/@juanosorio.oficial)

El productor Juan Osorio reveló que le puso una prueba muy difícil a Emilio Osorio cuando era niño, pues no quería que su hijo con Niurka Marcos comenzara a trabajar a corta edad para que disfrutara sus etapas.

En conversación con Jessie Cervantes, el productor de diversas telenovelas de Televisa mencionó que cuando Emilio tenía alrededor de ocho años, mostró interés en actuar, así que Niurka le solicitó apoyo para tomar la importante decisión sobre el inicio de su trayectoria.

“Su mamá me habló y me dijo ‘Emilio trae esta inquietud, tu eres el que tiene que decidir si va para adelante o no, tienes el conocimiento. Le dije “si, ´déjamelo, vas a ver que se le van a quitar las ganas’”, recordó en el prgrama de EXA.

Actualmente Emilio Osorio está en La Casa de los Famosos México (Vix/captura de pantalla)

Después, citó a Emilio en el estudio para que realizara una escena, al director le solicitó que fuera exigente con su hijo con las indicaciones y se le entregó un guion para la secuencia. Además, una actriz experimentada estaba con él. Juan Osorio le advirtió al niño que si lograba hacer un trabajo aceptable, pasaría a hablar con él a su oficina y si no, regresaría a su vida para vivir alejado de los escenarios.

El productor de telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia?, Mi corazón es tuyo y Mi marido tiene familia no quería que su hijo se iniciara en la actuación, pues consideraba que lo mejor para él era jugar, llevar una vida común, no enfrentarse a los reflectores ni a la fama y todo lo que eso conlleva.

Juan Osorio propuso condiciones muy exigentes a su hijo para que fallara la prueba y se desanimara, quería que Emilio sintiera la presión que significaba ser actor. Sin embargo, el entonces niño de 8 años le dio una gran sorpresa, pues mostró facilidad al desenvolverse frente a las cámaras y acató todas las instrucciones.

El productor confesó a Jessie Cervantes la prueba que le puso a su hijo

El productor no tuvo otra opción más que aceptar el inicio de la carrera de su hijo, pero le explicó que al menos durante el trabajo, lo trataría como actor. Esta conversación ocurrió en el despacho de Juan Osorio, quien incluso le preguntó a Emilio si estaba seguro de ser actor, la respuesta que obtuvo fue que sí.

Además, Emilio recibió una importante advertencia por parte de su padre:

“A esta carrera no le vas a fallar, esta carrera traiciona si no le dedicas tiempo, tienes doble responsabilidad porque eres mi hijo porque la gente va a decir ‘es su hijo’, le dijo Juan Osorio.

Juan Osorio hubiera preferido que su hijo viviera una vida sin ser actor (Instagram: @juanosorio.oficial)

Algunas telenovelas en las que ha participado Emilio Osorio son Porque el amor manda, de 2013; Mi corazón es tuyo, en el 2014; Sueño de amor, en el 2016; algunos capítulos de Como dice el dicho y ¿Qué le pasa a mi familia? en 2021. Por otra parte, participó en el reality ¿Quién es la máscara? en ese mismo año con su personaje Weba y también le dio vida a la versión joven de Alejandro Fernández en la serie El último rey.

Actualmente, Emilio Osorio es uno de los participantes de La Casa de los Famosos México, el actor es el más joven dentro del reality, sus compañeros más cercanos son Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Wendy Guevara y Nicola Porcella, todos del dormitorio Infierno.

Wendy Guevara trabajará con Juan Osorio

Wendy Guevara ya cuenta con un papel asegurado en la próxima novela de Juan Osorio (Foto: Instagram)

Dentro de La Casa de los Famosos, la integrante de Las Perdidas se ha convertido en una de las participantes más queridas, en una de las conversaciones de madrugada dentro del dormitorio, Wendy le pidió a Emilio Osorio que su papá la metiera a una telenovela.

Cuando los seres queridos de Emilio fueron a echarle porras, Juan Osorio informó a Wendy que ya se había ganado una participación con él. Recientemente reveló el personaje que interpretará.