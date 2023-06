¿Dónde están? Dos hombres desaparecieron de una funeraria de Azcapotzalco; detienen a presunto responsable

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó dos órdenes de cateo (Captura de pantalla / FGJCDMX)

Luego de que en días pasados trascendiera la misteriosa desaparición de dos hombres en las inmediaciones de la Alcaldía Azcapotzalco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) puso en marcha múltiples investigaciones que culminaron con la detención de un presunto responsable.

Te puede interesar: El extraño caso del hombre de 79 años que desapareció en una funeraria en Azcapotzalco

Fue el pasado miércoles 28 de junio cuando personal de la dependencia que encabeza Ernestina Godoy cumplimentó una orden de cateo en una funeraria ubicada en la colonia Santa María Malinalco de la mencionada demarcación, sitio al cual tanto Ladislao Victoria Rojas como Luis Antonio Fraga Gutiérrez acudieron antes de que se perdiera totalmente su rastro.

Tras tomar conocimiento de los hechos y luego de desplegar trabajos de campo y gabinete, un juez de control le concedió también una orden de aprehensión a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas.

Policías de Investigación de la FGJCDMX cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del presunto responsable (Foto ilustrativa: Colprensa - ARCHIVO)

De este modo, agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, derivaron en la localización de un individuo, a quien se le señaló como un probable partícipe en el delito de desaparición forzada cometida por particular agravada.

Te puede interesar: Exhibieron a un taxista que escapó luego de embestir a ciclista en Azcapotzalco

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras descartar la homonimia, notificarle del mandamiento judicial vigente y darle a conocer los derechos que la Ley le confiere, el individuo quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A Erick “N”, como fue identificado el presunto responsable, se le respetará su presunción de inocencia y se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional y de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El presunto responsable fue identificado como Erick "N" y se le respetará su presunción de inocencia (FGJCDMX)

La misteriosa desaparición de dos hombres en una funeraria de Azcapotzalco

La investigación CI-FDMDFDBP/C/UI-3 C/D/ 00011/06-22023 realizada por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) da cuenta de que el 22 de junio, un hombre identificado como Luis Antonio Fraga Gutiérrez acudió a la funeraria de la Alcaldía Azcapotzalco en donde había acordado con Erick “N” el pago de una deuda de 50 mil pesos que el ahora detenido le debía. No obstante, al hombre de 52 años nunca se le vio salir del establecimiento.

Te puede interesar: Ciudadana colombiana desapareció hace más de un mes en Perú: su madre llegó a Lima para seguir buscándola

Un día antes, a la misma funeraria acudió un hombre de la tercera edad llamado Ladislao Victoria Rojas, quien también había acudido a cobrarle a Erick “N” una deuda de 30 mil pesos.

(Foto: Comisión de Búsqueda de Personas)

En ambos casos, las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que ingresan al establecimiento, no obstante, en ningún momento se les observa salir, lo que encendió las alertas de las autoridades.

En el caso de Luis Antonio Fraga Gutiérrez trascendió en primera instancia que acudió al establecimiento para venderle una motocicleta a Erick “N”. De acuerdo con declaraciones que su pareja sentimental dio a medios de comunicación locales, la víctima y el ahora detenido tenían una relación de amistad que inició desde que eran compañeros de la preparatoria.

(Foto: Comisión de Búsqueda de Personas)

Aunque en conversaciones de WhatsApp Luis Antonio le comentó a su pareja que ya estaba concretando la venta del vehículo motorizado, su rastro se perdió horas más tarde y su paradero se desconoce hasta el momento en el que se escribe esta nota.

En tanto, familiares de Ladislao Victoria Rojas han encabezado múltiples campañas de búsqueda tanto en redes sociales como en la zona, aunque a él tampoco se le vio salir de la funeraria.

“Con gran dolor e incertidumbre estamos en búsqueda de mi papá Ladislao Victoria Rojas no hemos parado de buscarlo pero no hemos podido dar con su paradero, no sabemos cómo y dónde está, ahora entiendo que sí es posible que las personas desaparezcan”, escribió en sus redes sociales Azucena Victoria, hija del hombre de la tercera edad desaparecido.