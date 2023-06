El extraño caso del hombre de 79 años que desapareció en una funeraria en Azcapotzalco

Ladislao Victoria Rojas es buscado por las autoridades y familia desde hace una semana (Foto: Facebook/Azucena Victoria Viyeri)

Ladislao Victoria Rojas, un hombre de 79 años de edad, desapareció hace una semana en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Fue visto por última vez entrando a una funeraria localizada en las inmediaciones de su casa.

Te puede interesar: Exhibieron a un taxista que escapó luego de embestir a ciclista en Azcapotzalco

La familia de Ladislao reportó su desaparición el pasado 21 de junio desde que perdieron su rastro. El día en que el hombre desaparició llevaba puesta una sudadera de cierre con capucha verde militar, pantalón beige de gabardina, botas tipo militar negras con beige y gorra negra.

Inicialmente los indicios apuntaban a que había estado cerca de la funeraria. Material de cámaras de videovigilancia confirmaron que el hombre no sólo estuvo en los alrededores, sino que entró al establecimiento del que nunca se le vio salir, según información difundida por la periodista Ruth Barrios Fuentes.

Te puede interesar: Marcha ciudadana por el derecho de los animales: activistas exigen un “¡Alto al maltrato animal!”

La grabación fue obtenida por familiares del hombre de la tercera edad, quienes consiguieron acceso al material grabado por cámaras del C5.

Cámaras captaron a Ladislao entrando a una funeraria (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas)

Después de que se comprobó que Ladislao ingresó a la funeraria, los dependientes fueron interrogados por las autoridades. Sin embargo, habrían caído en contradicciones.

Te puede interesar: Fiesta, un pato y piñata de López Gatell: los mejores momentos de la Marcha LGBT+ 2023 en CDMX

Presuntamente las personas entrevistadas dieron versiones distintas: una según la cual Ladislao entró para pedir prestada una herramienta y otra de acuerdo con la cual el hombre se sintió mal, por lo que se sentó un momento antes de irse.

Habría sido por este motivo que un juez de control ordenó un cateo en el negocio ubicado sobre la avenida Cuitláhuac en la colonia Santa María Malinalco. El operativo se llevó a cabo la noche del 27 de junio.

Reporteros captaron a miembros de la Policía de Investigación (PDI) inspeccionando al interior del negocio. Durante el operativo aseguraron también una motocicleta.

La PDI cateó la funeraria en donde el hombre de 79 años fue visto por última vez (Foto: Facebook/Azucena Victoria Viyeri)

La familia de Ladislao estuvo fuera de la funeraria mientras los agentes de la PDI realizaban el cateo. Su hija Azucena Victoria se pronunció sobre la desaparición del hombre, aunque no ahondó en los avances de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

“Con gran dolor e incertidumbre estamos en búsqueda de mi papá Ladislao Victoria Rojas no hemos parado de buscarlo pero no hemos podido dar con su paradero, no sabemos cómo y dónde está, ahora entiendo que sí es posible que las personas desaparezcan”, escribió la mujer en redes sociales.

Azucena compartió también la ficha de búsqueda en la que Ladislao es descrito como un hombre de complexión media, tez blanca, frente amplia, ojos medianos color verde, nariz recta, cabello crespo cano. Sus señas particulares son calvicie, manchas de edad en el rostro y una cicatriz en la parte izquierda de la cabeza.

Un día después qu la desaparición de Ladislao, desapareció Luis Antonio Fraga Gutiérrez, de 52 años, en la misma zona de la ciudad: Santa María Malinalco, Azcapotzalco. En su caso, desapareció cerca de la Glorieta de Camarones.

Luis Antonio despareció en Azcapotzalco un día después que el hombre de 79 años (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas)

Luis Antonio es un hombre de complexión robusta, tez blanca, frente amplia, boca mediana, cejas semipobladas, ojos pequeños café claro y cabello ondulado castaño. Sus señas particulares son un lunar en la parte frontal del brazo derecho y una cicatriz por herida en el codo derecho.

El hombre de 52 años iba vestido con pantalón de mezclilla azul marino, playera polo rosa claro y botas militares negras.

En este caso las circunstancias en que desapareció son desconocidas, por lo que tampoco se sabe si su desaparición está relacionada con la Ladislao.

Las fichas de búsqueda de ambos hombres desaparecidos han sido compartidas decenas de veces por habitantes de Azcapotzalco y desde las cuentas oficiales de la alcaldía, la Fiscalía de la CDMX, entre otras dependencias gubernamentales involucradas en el operativo de búsqueda.