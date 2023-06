El día que Sheinbaum protestó contra “la dictadura” de Salinas de Gortari desde EEUU

Claudia Sheinbaum en una protesta estudiantil de 1991. (Twitter: Claudia Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de la República, compartió con internautas de Twitter una noticia que la remontó a sus tiempos de activista estudiantil en la época de los 90.

Una fotografía de la política sosteniendo un cartel con la leyenda Fair Trade and Democracy Now! (”Comercio y democracia justa ahora” por su traducción en inglés”) ilustró un artículo del diario Stanford Daily que reportó la protesta que estudiantes mexicanos en Estados Unidos (EEUU) organizaron contra el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, en 1991.

Mexico is the perfect dictatorship (México es la dictadura perfecta), Don’t be fooled, Mexico is still not a democracy (Que no te engañen, México aún no es una democracia) y How many dead people voted in the last election? (¿Cuántos muertos votaron en la última elección) fueron algunos de los mensajes con los que universitarios de Stanford protestaron contra Salinas, mientras éste encabezaba una conferencia magistral en el Frost Amphitheater.

Sheinbaum Pardo protestó contra Salinas de Gortari y exigió democracia para México. (Cuartoscuro)

“Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal”, publicó Sheinbaum Pardo quien, en aquel entonces, realizaba una estancia académica en la institución ubicada en California.

Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que la ex Jefa de Gobierno era alumna del curso Energy Resources (Fuentes de energía), impartido por el Departamento de Ingeniería Petrolera de Stanford.

Así pues, y ante la llegada de Salinas de Gortari, Sheinbaum Pardo se congregó con aproximadamente de 70 estudiantes que protestaron por “la falta de respeto a los derechos humanos y de democracia” en la nación mexicana, según lo declarado por el organizador de la manifestación, el entonces alumno de doctorado Carlos Imaz.

Claudia Sheinbaum recordó sus momentos de activista estudiantil. (Twitter)

Entre pequeñas banderas de México y flores rojas y blancas, así fue como Salinas de Gortari tomó el estrado del anfiteatro que albergó la conferencia Beyonf Schools: Teaching and Learning Together (”Más allá de las escuelas: enseñanza y aprendizaje juntas”).

“Necesitamos comercio, no ayuda, para generar más empleos”, declaró en inglés el entonces Jefe del Ejecutivo. Uno de los pronunciamientos que más aplausos le merecieron, especialmente por destacar que México necesitaba desarrollo sin comprometer al medio ambiente.

A la ponencia del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudieron representantes de las Universidades de Cornell, UC-Berkeley, Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), Johns Hopkins, Harvard e Indiana.

Representantes de otras instituciones educativas acudieron a la conferencia magistral que el ex presidente encabezó en 1991. (Netflix)

Así va la campaña de Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum renunció a su cargo como Jefa de Gobierno de la CDMX para contender por la candidatura presidencial de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

El pasado 16 de junio, el Congreso capitalino aprobó su dimisión y para el 19 del mismo mes la corcholata de Morena comenzó con sus recorridos por la República Mexicana. Bajo ese sentido compartió el recuerdo de 1991 como prueba de que “conserva el mismo sentimiento y anhelo de justicia social”.

“Conservo el mismo sentimiento y anhelo de justicia social, para que haya patria para el pobre y patria para el oprimido”, escribió en su Twitter e instó a sus seguidores a compartir qué hacían en 1991.

Tal cual se estipuló en el calendario de Regeneración Nacional, el pasado 19 de junio las corcholatas de la 4T arrancaron con sus visitas a distintos estados de la República Mexicana para promocionar su imagen como candidatos a la Coordinación — y eventual candidato o candidata presidencial.

Desde entonces, la también científica ha recorrido municipios de los estados de Veracruz, Oaxaca — donde inauguró oficialmente su gira—. Tlaxcala, Baja California, Querétaro, Sonora, Edomex y Morelos.