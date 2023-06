Yeri Mua rompió el silencio tras detención de Naim Darrechi por agresión contra los medios

Yeri Mua pidió una disculpa a la prensa por el altercado en el AICM.

Tras la detención del influencer español Naim Darrechi por la agresión contra reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Yeri Mua se pronunció ante lo sucedido.

La influencer mexicana publicó a través de su cuenta de Instagram una historia donde ofreció una disculpa a los afectados en el altercado ocurrido en el aeropuerto. “Amigos de la prensa, lamento mucho lo sucedido hoy en el aeropuerto, estoy muy soprendida y apenada”, confesó Yeri.

Asimismo, la veracruzana hizo hincapié en el trato amable que siempre le han brindado los reporteros y pidió una disculpa.

“Quiero disculparme con ustedes y espero que pronto podamos vernos en personas y platicar de manera tranquila. Los quiero, y estoy agradecida con ustedes por siempre tratarme bonito y cuidarme, se que estaban haciendo su trabajo y les agradezco su amabilidad. De verdad una disculpa, gracias y para ustedes siempre todo mi respeto”

Durante las últimas horas de la noche del viernes 13 de junio fue lo único que compartió Yeri en redes sociales, no comentó nada sobre su relación sentimental con el español o algo sobre el bebé que estaría esperando.

Un tema que saltó en la trifulca, ya que Naim Darrechi explotó fúrico gritando que Yeri estaba embarazada y no quería que la molestaran. Todo empeoró cuando la prensa intentó acercarse a Yeri Mua para cuestionarla sobre su tormentosa relación amorosa.

Acerca de la situación de Darrechi, todo indica que ya se encuentra en libertad pues ya regresó a las redes sociales.

(Instagram/@naimdarrechi)

Durante la tarde del viernes de acuerdo a diversos videos que circulan en internet, el joven influencer arribó a la terminal aérea junto con su expareja, Yeri Mua quien saludó a los reporteros tranquilamente cuando se le empezaron a acercar.

En cuestión de segundos Naim Darrechi comenzó a gritar y a pedir que se alejaran de Yeri, enseguida soltó golpeas a diestra y siniestra contra camarógrafos y reporteros. En uno de los videoclips se le ve escupirle a los comunicadores y a lanzar patadas.

“Nos acercamos varios reporteros para entrevistarla, pero Naim comenzó a manotear con los micrófonos, incluso nos escupe, se pone muy agresivo y empieza la agresión física en contra de nuestros compañeros camarógrafos. Lanza patadas. La verdad es que fue un acto muy violento de su parte”, contó el reportero Daniel Aguilar a Ventaneando.

Minutos después la aseguridad del aeropuerto intervino oportunamente y procedieron a esposar al influencer español y se lo llevaron en una patrulla de la policía de la Ciudad de México.

Naim Darrechi fue detenido por la seguridad del AICM. (Captura de pantalla @viviannoemi4)

Cabe señalar que los seguidores de Yeri Mua se encuentran con muchas interrogantes, pues tras un polémico romance, se había dado a conocer que el noviazgo entre la influencer y Naim Darrechi habría terminado de una forma drástica.

Pues la veracruzana realizó un video en vivo donde no sólo confirmó la situación, sino que denunció haber sido golpeada por el sujeto durante el tiempo en que estuvieron juntos y externó que no quería tener un hijo con él, por lo que no descartaba la opción de interrumpir su embarazo.

“Por mi paz, por mi tranquilidad y para darle fin a esta horrible etapa de mi vida, la cual jamás quise dar a conocer públicamente: Quizás me equivoqué en no denunciar cuando debí y haberme callado tantas cosas por el miedo al que dirán y por así pensar que podía continuar con mi vida de manera tranquila y poder tomar las decisiones sobre mi cuerpo en privado”, dijo en un live hace unas semanas.