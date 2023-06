Ebrard descartó sanciones por parte del INE: “Todavía no hay una ley de sueños que yo sepa”

Ebrard inició su gira de trabajo con la que busca posicionar su imagen de cara a las elecciones de 2024. (Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard aseguró que aún no existen leyes para regular los “sueños” y por ello, descartó convertirse en acreedor de una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación a las giras y pronunciamientos que realiza en el marco del proceso interno en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el que busca convertirse en candidato presidencial.

Te puede interesar: ¿Sheinbaum en qué lugar quedó? Ebrard encabeza preferencias para ser el candidato presidencial de Morena

Durante un encuentro con mujeres realizado en Pachuca, Hidalgo, el exsecretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado por si es que existe la preocupación de ser penalizado por la autoridad electoral, pero éste lo descartó de manera categórica pues, usando el término de “sueños” en lugar de “propuestas” pretende sortear las nomas sin violentarlas.

“No (tengo temor), porque no están regulados los sueños todavía. Todavía no hay una ley de sueños que yo sepa (…) A nadie le pueden decir ‘oye no me digas tu sueño’, de eso se trata: cuáles son tus aspiraciones, qué te mueve. Todos los días te levantas en la mañana qué te mueve, ¿la inercia? No, pues una aspiración, ¿verdad? Los sueños son para guiarte todos los días”, dijo este 23 de junio.

Foto: Twitter @m_ebrard

“Nos dicen que no podemos dar propuestas y yo les digo, el único sentido que tiene este recorrido es compartir los sueños que tenemos, lo que queremos lograr”

Este 19 de junio comenzó la lucha local en Morena y sus aliados en los que seis contendientes buscan convertirse en el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, figura conceptual creada por la dirigencia del partido para evitar controversias con el INE, pero que su significado se ve homologado en el próximo candidato -o candidata- presidencial de la 4T el proceso electoral de 2023-2024.

Te puede interesar: Despedirán a funcionario público de Mazatlán por participar en evento proselitista de Marcelo Ebrard

Los competidores son mejor conocidas como corcholatas y además de Marcelo Ebrard, son: Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal, exsenador; Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación; Gerardo Fernández Noroña, exdiputado (por el partido del Trabajo), y Manuel Velasco, exsenador (por el Partido Verde).

La competencia entre ‘corcholatas’

Marcelo Ebrard es la corcholata preferida para convertirse en el candidato de Morena rumbo a las elecciones de 2024. De acuerdo con la plataforma especializada México Elige, el excanciller le sacó más dos puntos porcentuales a su competidora más cercana, Claudia Sheinbaum, durante su más reciente encuesta.

Corcholatas de Morena y partidos aliados.

En el comienzo del proceso en el que la autonombrada Cuarta Transformación elegirá a su representante en la contienda electoral que se avecina, el excanciller ha tomado la cabecera entre las preferencias de la población general sobre sus compañeros -ahora contrincantes- de acuerdo con un ejercicio de encuesta levantado del 12 al 16 de junio.

Te puede interesar: Morena descartó aplicar encuesta entre paisanos en EEUU pese al activismo de Ebrard

Según el sitio, Ebrard cuenta con 31.0 por ciento del favoritismo. Luego aparece la exjefa de gobierno con 28.3 por ciento; el exdiputado del petista con 18.1 por ciento; el exsecretario de Gobernación con 14.1 por ciento; el exsenador morenista con 5.8 por ciento y por último, el exsenador del verde con 2.7 por ciento.

No obstante, los resultados cambian de manera abrupta cuando el sector consultado son simpatizantes de Morena pues entonces Sheinbaum acumula el mayor apoyo con un ventaja importante, casi del doble sobre el segundo puesto.

Ante la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en 2024?, los “simpatizantes del oficialismo” respondieron:

Para Claudia Sheinbaum un 35.8 por ciento; Marcelo Ebrard un 21.1 por ciento; Gerardo Fernández Noroña un 20.7 por ciento; Adán Augusto López un 20.7 por ciento; Ricardo Monreal un 1.0 por ciento, y Manuel Velasco un 0.7 por ciento.