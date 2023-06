TEPJF confirmó sanciones contra Morena por irregularidades de más de 106 mdp

El Tribunal reconoció múltiples inconsistencias en el manejo financiero de Morena. (Twitter/@TEPJF_informa)

Debido a que se detectaron múltiples irregularidades en el informe de ingresos y gastos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el ejercicio fiscal de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó sanciones millonarias contra el partido.

Te puede interesar: Yeidckol Polevnsky impugna ante el TEPJF negativa de Morena para dejarla participar en proceso interno

En sesión pública, la Sala Superior analizó un dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que Morena se quejó por los criterios de penalización en su contra. Después de recibir la inconformidad de la institución política, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera presentó un proyecto con el que se pretendían revocar 42 conclusiones sancionatorias: 9 del Comité Ejecutivo Nacional y 33 de los comités estatales.

El monto total del castigo que Morena trataba de evitar era de 122 millones 846 mil 979 pesos por inconsistencias alusivas al proceso de fiscalización de los recursos empleados en 2021.

Te puede interesar: Yeidckol Polevnsky no descartó recurrir al TEPJF si le niegan participar en encuesta de Morena

Tras la revisión y discusión del proyecto, la magistrada Janine Otálora Malassis, el magistrado Indalfer Infante Gonzales y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón determinaron que se debían confirmar las sanciones en al menos cuatro de los cinco rubros contemplados en el dictamen del INE:

La magistrada Janine Otálora fue una de las que consideró que debían confirmarse las sanciones. (Cuartoscuro)

1) Modificaciones a la información financiera una vez presentado el informe anual. El Tribunal corroboró que Morena hizo una reclasificación de las transferencias entre las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales, lo que representa una infracción en el sentido de que obstaculiza el trabajo de fiscalización del organismo electoral.

Te puede interesar: Morena aseguró que su proceso interno es legal ante las descalificaciones de magistrados del TEPJF

2) Falta de proporcionalidad del criterio para sancionar el registro extemporáneo de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización. Se demostró que Morena registró 232 mil 498 operaciones fuera del plazo legal, por lo que se resolvió sancionar esta conducta con un porcentaje del monto involucrado para disuadir su realización.

3) Gastos en papelería sin objeto partidista. El partido reportó gastos por 60 mil ejemplares de material de apoyo para la fiscalización por ocho millones 172 mil pesos y 26 millones de hojas membretadas adquiridas por ocho millones 897 mil pesos. La Sala Superior explicó que dichos gastos no cumplieron ninguna función partidista, pues no había elementos que permitieran vincularlos con el partido y no se pudo comprobar la racionalidad de tal inversión.

Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como los comités estatales habrían incurrido en irregularidades. (Morena)

4) La omisión de presentar muestras que acrediten diversos gastos. Quienes integran el pleno de la Sala Superior consideraron que los documentos que Morena presentó como pruebas para la fiscalización no eran idóneos para comprobar los gastos reportados.

De todos los aspectos por los que el INE había decidido sancionar al partido guinda, el único por el que sí se revocó la penalización fue el relativo a la adquisición de servicios de consultoría presuntamente sin objeto partidista. La punición monetaria quedó cancelada debido a que se demostró que el monto desembolsado sí estaba vinculado a fines de la organización.

Por tal motivo, se revocó una sanción por 16 millones 80 mil pesos. De esta forma, el total que el partido oficialista deberá pagar por las irregularidades en sus finanzas de 2021 es de 106 millones 766 mil 979 pesos.