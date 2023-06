Encontraron viva en CDMX a Sandra Analí, mujer que estuvo desaparecida por más de 20 días

La mujer fue hallada sana y salva, según informaron las autoridades (Foto: Facebook/Buscando a Analí Ramírez)

Sandra Analí, una mujer que salió de Jalisco en dirección a Querétaro y de quien no se sabía su paradero desde el pasado 29 de mayo fue hallada viva en la Ciudad de México. Es decir, estuvo desaparecida por más de 20 días.

“Derivado de los trabajos de campo y gabinete llevados a cabo, se logró localizar a la mujer sana y salva en la terminal de Autobuses del Norte de la Ciudad de México”, informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la noche del miércoles 21 de junio.

Tras su desaparición, sus familiares y amigos realizaron bloqueos durante diversos días en avenida Vallarta, sitio donde fue vista tras dejar su hogar, por su parte, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, señaló durante una entrevista a medios que se realizaron operativos para encontrarla aunque no había elementos que indicaran que la desaparición tuviera que ver con algún hecho violento.

La Fiscalía de Jalisco identificó el recorrido de Sandra Analí (Foto: FGE Jalisco)

Mientras que las autoridades de la capital detallaron que tras activarse los protocolos se pidió la intervención del Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención (GEBRI), esto en colaboración con la Fiscalía de Jalisco.

Fue a través de revisar cámaras de vigilancia que se pudo conocer que Sandra Analí se subió a un vehículo de transporte público urbano, luego arribó a la Central de Autobuses de Guadalajara y adquirió un boleto a Querétaro.

Cabe destacar que reportes de inteligencia señalan que la mujer habría estado en Querétaro alrededor de una semana para luego llegar a la capital del país, donde fue encontrada. En las acciones para su localización también participaron miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI).

En la página de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco ya aparece actualizada la imagen y datos con los que se buscaba a Sandra Analí en la que se puede leer “Localizada con vida”.

Para encontrarla se activó el Protocolo Alba (Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas Jalisco)

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el cual la mujer habría dejado de contestar llamadas, pues se reportó que sus familiares no habían podido contactarla. “Desde el día lunes 29 de mayo de 2023 no hemos tenido comunicación o noticia alguna de ella por ningún medio, su celular permanece fuera de alcance y ella no portaba pertenencia alguna más que la ropa que llevaba y su lonchera en la mochila”, se pudo leer en un comunicado compartido por sus familiares antes de que fuera localizada.

