Guardia Nacional se deslindó de sujeto que robó un celular en tienda de ropa de Matamoros, Tamaulipas

El supuesto miembro de la GN fue captado por cámaras de vigilancia mientras tomaba el dispositivo móvil. (Facebook/La Carpa Amarilla)

El sábado 17 de junio se dio a conocer un video que exhibió el momento en que un presunto miembro de la Guardia Nacional robó un teléfono al interior de un negocio de ropa en Matamoros, Tamaulipas.

La grabación, captada por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, fue compartida en las redes sociales de la tienda afectada, de nombre La Carpa Amarilla. Al compartir el video, las personas responsables del comercio denunciaron que el supuesto agente se había llevado el dispositivo móvil de una de sus trabajadoras.

“Rata a la vista! Compartan amigos, hoy 17 de junio como a la 1 p.m. le robaron el teléfono a una empleada de la carpa amarilla un pelado de la Guardia Nacional... Qué podemos esperar de estos ratas”, pudo leerse en el mensaje.

Según el testimonio que incluyó una reconstrucción de los hechos, el sujeto no identificado entró a la tienda para preguntar por unas playeras, por lo que una joven lo atendió. Cuando se encontraba distraída, el uniformado aprovechó para tomar su celular y guardarlo en la bolsa de su pantalón.

Por si fuera poco, según las declaraciones, la trabajadora le hizo saber que no encontraba su teléfono cuando se percató de que no estaba en donde lo había dejado, pero aparentemente el hombre actuó como si no tuviera conocimiento de lo ocurrido.

El hombre portaba un uniforme similar al de la institución. (Facebook/La Carpa Amarilla)

En el video es posible observar que el individuo, vestido con un uniforme similar al de la Guardia Nacional, revisaba algunas prendas del negocio y recorría un pequeño pasillo.

Momentos más tarde, al darse cuenta de que el teléfono estaba a su alcance, decidió tomarlo y lo ocultó en una pila de ropa. Fingió observar el resto de la mercancía que exhibía la tienda y, posteriormente, sacó el celular de entre las prendas y lo guardó en el bolsillo derecho de su pantalón.

Al respecto, la Guardia Nacional emitió un comunicado alusivo al video y advirtió que, después de haber efectuado una serie de indagatorias para corroborar la identidad del ladrón del celular, no encontraron a nadie en su base de datos cuya identidad correspondiera con la del sujeto.

“Al conocer el material, la Guardia Nacional inició una investigación interna para confirmar la identidad del individuo; sin embargo, se carece de información debido a que la persona uniformada que se observa en las imágenes NO es integrante activo ni ha pertenecido a esta institución”, afirmó la corporación mediante un boletín informativo.

La denuncia fue publicada en redes sociales por el negocio afectado. (Facebook/La Carpa Amarilla)

Pese a ello, la GN advirtió que recabaría más datos para interponer la denuncia ante las autoridades ministeriales correspondientes. Hasta el momento de la presente publicación no se ha dado a conocer la identidad de la persona que se llevó el teléfono celular y las autoridades tampoco han explicado cómo habría obtenido el uniforme oficial, considerando que no pertenece a la institución.

Este caso de conductas irregulares se suma a un aparente caso de extorsión cometido por un posible miembro de la GN en Chihuahua. Durante los primeros días de junio, un presunto integrante de dicha corporación fue captado en video cuando le exigió a una pareja de migrantes colombianos que le pagaran 160 dólares para dejarlos salir del aeropuerto.

Según la denuncia de las personas afectadas, este hombre las había amenazado con deportarlas en caso de no entregarle el dinero. Al respecto, la GN inició una investigación interna para confirmar la identidad del involucrado, pero hasta la presente publicación no se ha informado ningún avance.