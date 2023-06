Alejandro Tommasi ganó el proceso legal contra su ex

Óscar Ruiz y el actor tuvieron una tormentosa relación Crédito: Twitter/VengalaAlegría

En un encuentro con los medios de comunicación, el actor Alejandro Tommasi se sinceró sobre el proceso legal contra su expareja, Óscar Ruiz. El caso comenzó luego de una tormentosa relación que parecía perfecta, pero que el histrión calificó como “un infierno”.

Te puede interesar: Compararon a Lucía Méndez con Martha Higareda por un comentario sobre Cher

Y es que, con un anillo de compromiso a las faldas de la Torre Eiffel en París, Francia, Alejandro Tommasi y Óscar Ruiz vivieron un romance que terminó en pleito, golpes y fuertes acusaciones.

El actor de telenovelas contó que el proceso legal se había complicado porque su ex había sobornado a las autoridades y había armado el caso a su conveniencia.

Te puede interesar: Las divertidas respuestas de León Larregui sobre Peso Pluma, Taylor Swift y José Madero

“Ya salió todo el caso a mi favor, él compró testigos, compró al juez, compró a mi abogada, que anda por ahí diciendo que ‘nunca le pagué’, siempre le pagué y nunca hizo nada. Finalmente se resolvió a mi favor porque el juez se dio cuenta que de que todo el caso estaba a mi favor y él había comprado todo”, explicó Tommasi.

Alejandro Tommasi contó que su ex había comprado al juez y a sus testigos (Foto: Twitter Óscar Ruiz) (Ig: alejandrotommasiof)

Sobre la forma en la que el ex del actor está cumpliendo su condena, Alejandro Tommasi dijo que no se encuentra en la cárcel, sino que tiene una deuda monetaria con él, explicando: “Actualmente él me está pagando, poco a poco, cada quince días”.

Te puede interesar: Quién es la rockera mexicana que ayudó a lanzar la carrera de Alejandra Guzmán

Alejandro Tommasi dijo que, contrario a lo que se pensaba, se tocó el corazón y no quiso que su expareja entrara a prisión y hasta le ayudó a encontrar un empleo para saldar la deuda que tiene con él.

“Está trabajando, le conseguimos el trabajo, yo le di el perdón porque soy una buena persona. Lo pude haber refundido en la cárcel, pero finalmente le di el perdón para que trabaje, para que se enseñe a trabajar y a pagar sus deudas y a pagar el daño que me hizo y que le ha hecho a mucha gente porque no nada más a mí”, mencionó el actor.

Asimismo, Alejandro confirmó la revelación que había dicho hace un tiempo, donde acusó a Óscar Ruiz de haber asesinado a una persona. En su momento, Tommasi declaró:

Asimismo, Alejandro confirmó la revelación que había dicho hace un tiempo, donde acusó a Óscar Ruiz de haber asesinado a una persona (Instagram/@alejandrotommasiof)

“Es una mujer, fue golpeada, fue violada, pero esta persona se burla de hecho, ¿cómo sabía él que a esa persona le había pasado esto? O sea, ¿cómo le escribe a mi amigo diciéndole, ‘oye, tu mamá está en el hospital’. ¿Cómo lo supo? Si fue de un día para otro, ¿cómo lo supo?”.

Luego del pleito legal, Alejandro Tommasi confirmó sus declaraciones del 2022 diciendo que era un hecho que el mismo Ruiz habría aceptado en la corte. “Yo ahorita podría delatarlo de una muerte de la que él fue participe y lo aceptó ante el juez”, contó.

Sobre si Óscar Ruiz puede acercarse o no al actor, Alejandro dijo que tenía una orden de alejamiento y que cualquier cosa que le pasara, sería culpa de él. “Nunca lo había dicho porque esto tiene muy poco, tiene unos 3 meses” finalizó.

En su momento, Óscar Ruiz acusó a Alejandro Tommasi de violento, de consumir drogas, de haberlo agredido y de pagar por encuentros sexuales; por su parte, Alejandro Tommasi desmintió los dichos, llevó el caso a la justicia y lo demandó por difamación.

En julio del 2022, Alejandro Tommasi manifestó que daría una recompensa económica a quien diera con Óscar Ruiz y le pasara información, pues según el histrión, se encontraba prófugo y tenía que enfrentar a la justicia. “Ya fue, pero no lo encuentran porque está escondido. Que la gente se entere, para que si alguien sabe de su paradero, si alguien lo ve, que por favor dé información”, dijo el actor.