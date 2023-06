Abogado de Margarita Portillo aseguró que Andrés García sí se divorció de su primera esposa

Roberto Palazuelos aseguró que Andrés García estaba consciente de vivir en bigamia (Foto: Instagram)

Luego de que hace unos días Roberto Palazuelos, quien fuera gran amigo del fallecido Andrés García hace años, afirmó que el actor había estado viviendo una “doble vida” durante muchos años, puesto que nunca se habría divorciado de su primera esposa y madre de sus hijos mayores -Andrés Jr. y Leonardo-, Sandra Vale, siendo que se casó muchos años después con Margarita Portillo, quien estuvo al pendiente de él durante sus últimos meses de vida, ahora surge información que desmiente este dicho.

Así lo dijo el Diamante negro recientemente en entrevista con los medios de comunicación: “El señor García jamás se divorció, el acta de matrimonio de Sandra Vale es la primera en derecho y además Sandy está casada por sociedad conyugal, por bienes mancomunados y Margarita que se casó en Tulum, en mi hotel, está casada por separación de bienes, entonces yo creo que ella se va a tratar de apurar a vender las cosas”.

Asimismo puntualizó que, pese a que desearía impugnar el testamento, no irá a proceder directamente contra Margarita Portillo, ahora que ya se dio lectura al testamento del fallecido a los 81 años.

“Ahorita con la apertura del testamento vamos a empezar a proceder legalmente en muchísimos aspectos, en materia agraria, materia civil, no vamos a proceder en materia penal porque en realidad Margarita no cometió un delito, quien cometió el delito fue Andrés porque Andrés sabía que no estaba divorciado y Andrés sabía que estaba siendo bígamo, estaba mintiéndole a la autoridad jurisdiccional haciendo un matrimonio cuando ya tenía uno”, expresó el empresario y aspirante a político.

Roberto fue un "hijo" para Andrés García durante muchos años (Twitter @DQROO)

Ahora, la viuda del protagonista de Chanoc fue entrevistada por el programa Ventaneando, donde junto con su abogado Roberto Flores Treviño, dio a conocer que no es verdad que el difunto galán de cine no se hubiera divorciado de Sandra Vale, por lo que el matrimonio entre Andrés y Margarita es totalmente legal.

Además, respecto a las declaraciones de Palazuelos, el abogado aseguró que existen ciertas imprecisiones, ya que “El consentido de Dios”, como se hacía llamar García, se divorció de la mamá de sus hijos mayores en 1970 en estados Unidos, por lo que no habría cabida para las especulaciones.

“Por ahí hay una hipótesis de que si él nunca se hubiera divorciado, los bienes, como él estaba casado en la primera ocasión en sociedad conyugal los bienes pudieran haber sido (de ambos), es una especulación que se desestima. Él se divorció en el año de 1970 en EU y ese divorcio se legitimó y se homologó y se apostilló y se llevó a cabo en México”, destacó Flores Treviño.

Además destacó que en el testamento recién leído, Andrés García especificó plenamente quienes serán sus herederos universales.

“Al final de cuentas vamos a entender algo bien importante, dentro del contenido del testamento él establece claramente su voluntad, quienes son sus herederos universales y luego deja legados muy particulares a ciertas personas”, añadió.

Margarita Portillo se mantuvo al cuidado de Andrés durante sus últimos meses de vida (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Según lo dado a conocer recientemente, Andrés García no le habría dejado nada a su hijo Leonardo, y sí a Andrés Jr., pero ahora el abogado entró en detalles.

“Claro que le dejaron un legado en donde su papá le dejo una tercera parte de un departamento, para la señora Sandra, para Andrés Jr. y para Leonardo”, reveló.

Respecto a las intenciones de Palazuelos, quien estaría dispuesto a impugnar el testamento de Andrés, el especialista en leyes conminó a que se respete la voluntad del actor nacido en Costa Rica y nacionalizado mexicano.

“Yo creo que aquí a lo que conmino es a respetar la voluntad de un hombre como Andrés García que fue muy querido y muy admirado”, expresó.