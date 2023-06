“Ya valió madre”: Fernández Noroña se equivoca en su primer día de gira; confunde Oaxaca con Puebla

En el inicio de su gira para ser el candidato presidencial de Morena, Noroña se equivocó al confundir Oaxaca con Puebla.

Este lunes 19 de junio, las famosas corcholatas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comenzaron sus respectivas giras por los 32 estados de la República Mexicana con el objetivo de ganar la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, uno de ellos comenzó su gira con el pie izquierdo, se trata del aspirante Gerardo Fernández Noroña, quien a pesar de ser recibido entre porras y consignas, confundió el estado de Oaxaca por el de Puebla.

Y es que tras llegar al estado de Oaxaca de Juárez, Fernández Noroña expresó lo siguiente: “hoy decidí aquí en Puebla…”, a lo que los simpatizantes respondieron al unísono “¡Oaxaca de Juárez!”.

No le quedó de otra que reírse de sí mismo

La gente de Oaxaca les mostro su cariño al expatista. (Twitter)

Entre la confusión, el aspirante preguntó qué había dicho, para finalmente bromear: “ya valió madr**, ya me voy”. Los hechos quedaron grabados en video y se viralizaron en las redes sociales.

Por otro lado, el partidario del PT aseguró ante los medios de comunicación que el proceso con los demás contrincantes de Morena ha sido muy disparejo; sin embargo, no se queja y afirmó que va a ganar la contienda.

“Yo no me he quejado, han sido muy dispares legítimamente, vamos a ganar”, confirmó y finalmente afirmó que el pueblo está muy politizado y no tendrá espectaculares.

Noroña a pesar de su falla, fue bien recibido por la comunidad. (Twitter)

“Mis compañeros son de primera, pero ninguno de ellos garantiza ir hacia la izquierda en el segundo proceso. Reitera que deben respetarse los acuerdos establecidos, esto porque Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal tuvieron actividades este fin de semana”, denunció.

Los aspirantes y sus recorridos

Este 19 de junio la y los aspirantes a la “Coordinación de Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación (4T)” iniciaron sus recorridos por el país, mismos que deberán concluir el próximo 27 de agosto.

Tanto la exmandataria capitalina como el exdiputado del Partido del Trabajo (PT), comenzarón sus recorridos en Oaxaca.

En tanto, quien fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no ha oficializado cuál será su primer destino; sin embargo, en sus redes sociales adelantó que ya ha pensado en una estrategia para recorrer el país.

En tanto, tras su recorrido religioso (en tres entidades diferentes), Ricardo Monreal inició en la CDMX, para posteriormente dirigirse a los municipios de Lerma y Toluca, en el Estado de México.

En tanto, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su primer destino fue Puerto Vallarta, Jalisco.

Morena busca romper el récord de AMLO en 2018

Mientras tanto, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, recordó que la Cuarta Transformación ya inició el proceso interno para participar, cuando la ley lo ordene, en los comicios del próximo año; sin embargo, dejó en claro que buscarán romper el récord de votos con el que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ya nos hemos planteado cuál va a ser la meta para el 2024, iniciamos las tareas de organización el día de hoy, es el banderazo de salida al proceso de organización que nos lleve al triunfo en el 2024. Vamos a tener una meta de 33 millones de votos para el 2024 y, con ello, asegurar el triunfo en la Presidencia de la República, esto es, un 10% de los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018″, refirió.

“Independientemente de quién resulte ganador o ganadora de la encuesta, vamos a empezar a prepararnos para que encuentre un partido organizado, unido, fortalecido, que vaya en la ruta del triunfo hacia el 2024″, explicó Delgado Carrillo respecto a cómo se organizará el partido rumbo a la designación de los candidatos a los cargos que estarán en juego el próximo año.