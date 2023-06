La respuesta de Andrés Manuel López Beltrán a la invitación de Marcelo Ebrard

Andrés Manuel López Beltrán se pronunció a la invitación de Marcelo REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, se pronunció ante la propuesta del ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien lo habría invitado a un cargo gubernamental en caso de llegar a la presidencia en 2024.

A través de una carta dirigida al ex canciller mexicano, el hijo del mandatario López Obrador agradeció el ofrecimiento del ahora aspirante a candidatura, no obstante, rechazó tal invitación para no interferir a los procesos en curso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto luego de que la “corcholata” diera a conocer sus deseos para crear la Secretaría en de la Cuarta Transformación (4T) en el 2024, la cual esperaría que fuera encabezada por Andrés López Beltrán.

“(...)Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país.”, destacó el político.

Andy Beltrán, como también es conocido, resaltó que la invitación de Marcelo Ebrard era reconocible, no obstante, su decisión se enmarca en las solicitudes de su padre, quien habría exhortado a su familia a no tomar bando, ni pronunciarse a favor o en contra de algún aspirante a la candidatura presidencial.

“Como hijo siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso”

