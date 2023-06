Wendy Guevara presume que compró calzones en Tepito para llevarlos a “La Casa de los Famosos”

Los famosos hablaban de la ropa de marca (Credito:Tiktok yosoybienpinchefan)

Wendy Guevara se está convirtiendo en una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México, ya que su extrovertida personalidad se ha ganado al público que todavía no la conocía por su contenido en redes sociales.

Durante una plática que la influencer tenía con sus compañeros de reality, comenzaron a platicar sobre la ropa lujosa y la integrante de Las perdidas soprendió al contar el lugar donde compra sus prendas.

Todo sucedió a partir de que Wendy le comentó a Emilio Osorio que Niurka e Issabela Camil tenían unos tacones muy populares que ella también traía.

“Tu mamá tiene estas zapatillas, también la esposa de Sergio. Las zapatillas, salieron mucho”, comenzó a decir.

Imagen: Twitter/Televisa.

Ante esto, el hijo de Juan Osorio le preguntó a Wendy si eran unos zapatos de la marca Balenciaga, a lo que ella dijo que las de la cubana sí lo eran, pero que las de ella serían una réplica.

Wendy habla de dónde compra ropa

Para ese instante, Poncho de Nigris intervino en la plática y destacó que Guevara sí tendría dinero suficiente para acceder a ese tipo de lujos, a lo que ella mencionó de forma contundente que prefería conseguir sus prendas en sitios más económicos.

Ya cállate, te voy a decir una cosa. Yo no soy muy de marcas”, mencionó.

En este sentido, Wendy presumió que previo ingresar a La Casa de los Famosos acudió al barrio de Tepito de la Ciudad de México para adquirir grandes ofertas.

“La ropa, calzones que fui a comprarlos a Tepito antes de venir aquí”, puntualizó.

People walk past street vendors at the Tepito neighborhood in downtown Mexico City, Mexico November 10, 2022. To match Special Report MEXICO-POLITICS/BLANCO REUTERS/Gustavo Graf

Debido a la sorpresa de los presentes en la plática, la influencer ahondó que en ocasiones también se daba algunos gustos un poco más caros, pero añadió que siempre priorizaba qué tanto le atraía una prenda.

“Pero cuando voy a una plaza y veo algo de marca, ni me fijo en la marca, veo que me gusta y digo: ‘Ay, me la voy a comprar’, me la compro no importa lo que cueste. Pero también voy al mercado y si veo algo bonito que me gusta, me lo compro”, detalló.

Finalmente, Wendy lanzó una reflexión que fue ampliamente aplaudida en redes sociales: “No siento que una marca me hace mí, la ropa tú la haces, no te hace”.

El clip se viralizó en TikTok y los internautas reiteraron las razones por las que consideran que la integrante de Las Perdidas es de las que más posibilidades tiene de llevarse el premio de los cuatro millones de pesos.

“Exactooo! Eso es vdd yo aunque tuviera mucho dinero no gastaría miles y miles en ropa para que”. “Es que Wendy es un amor superación de persona”. “Tú eres humilde, mi chiquita y soporten”. “Nunca pierdas la sencilles, te amamos Wendy”, colocaron los fans de la mujer.

Followers of the Santa Muerte visit her shrine on New Year's day in the Tepito neighbourhood in Mexico City, Mexico, January 1, 2023. REUTERS/Luis Cortes

La Lagunilla, el famoso tianguis de Tepito

El tianguis de la Lagunilla tiene un alto renombre en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente por su antigüedad. Y es que su historia se remonta a hace más de 400 años, siendo un punto comercial importante de la capital de la Nueva España.

Además, el llamado Barrio bravo en el corazón de la Ciudad de México, entre la colonia Morelos y la Lagunilla, posee un tianguis que por años se ha ganado la fama de estar entre los más surtidos, pues en el que se puede encontrar de todo.

Este sitio se caracteriza por contar con ropa de todo tipo, objetos electrónicos, accesorios, ropa interior, maquillaje, perfumes, electrodomésticos, entre muchas cosas más.

Como elemento extra, este sitio es conocido por vender micheladas y bebidas alcohólicas, por lo que es común ver a los asistentes disfrutando de una cerveza escarchada, mientras realizan sus compras.