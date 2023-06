“La fe del chismoso”: crean oración a Wendy Guevara para que puedan “soportar”

Wendy Guevara inspira una 'plegaria del chisme' entre sus fanáticos

En los últimos meses, una peculiar oración ha causado revuelo en las redes sociales. Se trata de la oración a Santa Belinda, patrona de los enculados, que rápidamente se volvió popular entre los usuarios.

Ahora, la misma dinámica se repite con Wendy Guevara, una de las participantes destacadas en el reality “La Casa de los Famosos México”, quien ha inspirado a sus seguidores a crear una oración en su honor.

Wendy Guevara, una influencer que se dio a conocer a través de un video viral llamado “Las perdidas”, ha ganado el gusto del público durante su participación en el programa de televisión. Sus fans la han respaldado fervientemente en las redes sociales con memes, videos, hashtags y, ahora, con una original “oración del chisme”.

La peculiaridad de esta oración radica en que los seguidores de Wendy Guevara desean que nunca falte el chisme en su vida.

¿Santa Belinda, patrona de los enculados? Ahora también tenemos a Wendy Guevara, la diosa del chisme en La Casa de los Famosos México (Wendy Guevara)

La influencer se ha destacado en el reality show por siempre tener un tema interesante de conversación con sus compañeros, algunos de los cuales han quedado sorprendidos por sus revelaciones impactantes, como cuando habló sobre un abuso sexual que sufrió o cuando estuvo a punto de morir atropellada.

La popularidad de Wendy Guevara entre el público ha llevado a sus seguidores a crear esta oración y hasta a diseñar una veladora con su imagen. Los fans están constantemente pendientes de sus acciones dentro del programa, ya que desean que llegue hasta la final y se corone como la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

El tiktoker Aarón Jandette fue quien compartió esta “plegaria” en honor a la influencer en su cuenta (@aaronjandette), acompañándola con una ilustración de Wendy vestida como una figura religiosa, colocada sobre una veladora. El video rápidamente se volvió viral y generó atención entre otros usuarios de la plataforma.

Aunque la oración inicialmente surge como una divertida forma de expresar el apoyo y el interés en el chisme, algunos seguidores también creen que podría funcionar como una especie de amuleto para que Wendy Guevara no sea nominada en el programa y tenga éxito en su recorrido hacia la final, aquí la oración:

El poder de las oraciones: Wendy Guevara inspira una 'plegaria del chisme' entre sus fanáticos (Wendy Guevara)

Santa Wendy de las perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de las robustas y de las caronas,

Te pido me hagas soportar,

Y que del chisme no me pueda librar, amén

Por supuesto que la reacción de los usuarios y fans de Wendy no se hizo esperar, dejando ver que le rezaran con fe a la nueva santa patrona, aquí algunos comentarios:

Wendy Guevara inspira una 'plegaria del chisme' entre sus fanáticos (Wendy Guevara)

“Ruega por nosotras, reina, tú eres entre todas las caronas y bendita sea tu espalda de luchador. Amén”

“Si Wendy está conmigo, ¿quién contra mí?”

“Dulce Wendy, tu chisme de mí no apartes, hazme reír en todas partes y solos nunca nos dejes.”

“Ruega por nosotros y un Nicola nunca nos falte”

“Wendy es mi Pastora, nada me faltará, aunque ande en Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque ella estará conmigo”

“al fin una patrona que me representa”

De virales a espirituales: Wendy Guevara, la nueva santa del chisme en La Casa de los Famosos México (Wendy Guevara)

Mientras Wendy continúa su participación en “La Casa de los Famosos México”, ajena a la existencia de esta peculiar oración en su honor, sus seguidores seguirán apoyándola y disfrutando de su inagotable capacidad para generar temas de conversación en el reality show.

La influencer ha logrado captar la atención del público y consolidarse como una figura destacada en el mundo del entretenimiento, y su éxito continúa en ascenso mientras sus fanáticos esperan con entusiasmo cada nuevo episodio del programa.

“La producción de “La Casa de los Famosos México” podría sancionar a Wendy Guevara por incidente fuera de la casa”

Desde el momento en que Wendy Guevara, una influencer transexual de 29 años de edad originaria de León, Guanajuato, ingresó a “La Casa de los Famosos México”, se ha convertido en una de las favoritas del público para ganar este aclamado reality show producido por Televisa y Endemol.

Vale la pena destacar que el último participante en abandonar la casa se llevará consigo un premio de 4 millones de pesos.

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que la producción del programa podría tomar medidas disciplinarias contra Wendy Guevara, también conocida como una de las integrantes de “Las perdidas”.

Wendy Guevara, la influencer que hasta tiene su propia veladora del chisme (Wendy Guevara)

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Hace unos días, familiares y amigos de Wendy Guevara se congregaron en las afueras de “La Casa de los Famosos México”, ubicada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, dentro de las instalaciones de Endemol Shine Boomdog.

Su intención era brindarle apoyo y aliento a la influencer. Utilizando un altavoz, le advirtieron que se cuidara de Ferka.

Posteriormente, un automóvil equipado con un sistema de sonido emitió un mensaje dirigido al “Team Infierno”, lo que generó tensión en el interior de la casa. El mensaje decía: “Wendy, Emilio, Sergio y Poncho, cuarto infierno.

Sofía los está traicionando, no confíen en ella, está infiltrada. Todo lo que cuentan, lo platica en el cuarto cielo y a Ferka, no se dejen engañar, no es su aliada”. Ante esta situación, la “Jefa” de “La Casa de los Famosos México” solicitó a todos los habitantes que ingresaran a la casa de inmediato.

En respuesta a estos eventos, Jacqueline Martinez, mejor conocida como Chamonic, influencer y la representante de la producción de “La Casa de los Famosos México”, emitió un comunicado advirtiendo sobre las infracciones al reglamento y contrato del concurso que han ocurrido en los últimos días.

Wendy Guevara y el milagro del chisme eterno: conoce la oración que lo hace posible (Ig: @soywendyguevaraoficial)

Según lo estipulado en el formato del programa, los famosos están aislados del mundo exterior y no deben tener conocimiento de lo que ocurre fuera de la casa. Sin embargo, se han estado enviando mensajes sonoros pregrabados que benefician a ciertos participantes, violando así el reglamento del programa.

La producción de “La Casa de los Famosos México” dejó en claro que los famosos responsables de provocar este tipo de situaciones, tal como sucedió con Wendy Guevara, serán amonestados. El comunicado también señala que aquellas personas que infrinjan el reglamento estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La advertencia emitida por la producción de “La Casa de los Famosos México” ha puesto de manifiesto la importancia de respetar las reglas establecidas en el programa y mantener el aislamiento de los participantes respecto a los eventos externos.