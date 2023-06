Alfredo Adame cuestionó la fama de Wendy Guevara: “En su comunidad no es conocida”

El actor cuestionó la participación de la "influencer" en "La casa de los famosos"

Wendy Guevara es la gran favorita de los fans para ganar el jugoso premio de 4 millones de pesos en La casa de los famosos; no obstante, Alfredo Adame piensa que la influencer no es lo suficientemente conocida como para participar en dicho reality show.

En una entrevista en el canal de Youtube de Inés Moreno Peñaloza, el actor explicó por qué piensa que Wendy Guevara no es tan conocida como para justificar su presencia en el programa de televisión del momento, además, dijo quiénes eran, en su punto de vista, los únicos participantes que sí eran genuinamente famosos.

La casa de los famosos está siendo todo un éxito. Participantes como Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Sergio Mayer han protagonizado divertidos momentos que han conquistado a la audiencia. Y Wendy Guevara, quien saltó a la fama hace algunos años atrás por el popular video de “Las perdidas”, incluso ha inspirado memes de todo tipo.

La periodista le dijo a Adame que él tendría que haber participado en la Casa de los famosos, por lo que el actor explicó que ese tipo de shows, en la actualidad, no era honestos en varios sentidos. “Los reality shows son una farsa donde les dan un guion a quienes no tienen un peso específico, que no son estrellas, que no son los meros meros en su medio”, dijo.

Del mismo modo, aprovechó el tema para hablar de Wendy Guevara, a quien no la ve con nivel de fama para competir. “Esta señorita trans, Wendy, pues no, en su comunidad no es conocida ni la gran cosa”, sentenció Alfredo Adame. Asimismo, dijo que, a diferencia de ella, Himmel Reyes Lara, quienes una modelo y amiga del actor, sí era la número 1.

Ante las palabras de Adame, la entrevistadora argumentó que Wendy sí era muy famosa, pues usualmente era viral en redes sociales; sin embargo, el actor reafirmó su comentario diciendo que como él, había muchas otras personas que no sabían quién era ella.

“Miles y miles y miles que no la conocemos. Yo la verdad no la conocía ni sé”, explicó Adame, y argumentó su respuesta diciendo que quizás no estaba tan inmiscuido en ese rubro. A pesar de esto enlistó una serie de eventos de la comunidad trans en los que ha participado: “Pero tengo muchos amigos, muchas amigas trans, he ido a muchos eventos, fui a la Señorita Tlanepantla de trans, he presentado muchos documentales y libros, eventos de la comunidad trans, de la comunidad LGBT+, y no la conocía”.

También, el actor aprovechó para revelar quienes eran sus favoritos a ganar el reality, coincidiendo con los que él considera que sí son celebridades a la altura. “Veo que los únicos conocidos son Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Poncho de Nigris es un tipazo, y lo sabe vender muy bien; Serio Mayer es un tipazo y lo sabe vender muy bien. Al guapo siempre lo van a odiar, te lo digo yo”.

“A los guapos los odian. El éxito envenena, la frustración amarga, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Yo siempre he sido humildito y sencillo. Entre uno de los dos está el ganador”, sentenció.

Wendy Guevara es una de las participantes más queridas de La Casa de los Famosos. En más de una ocasión, la influencer ha desatado la polémica y, en opinión de los fanáticos, es quien le da el sazón y la diversión al programa de televisión. Recientemente, Poncho de Nigris fue acusado de transfobia, esto por la forma en la que se ha dirigido a la integrante de “Las Perdidas”.