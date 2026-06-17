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Para qué sirve rocíar vinagre blanco en tu colchón y cada cuánto se recomienda hacerlo

Esta mezcla casera neutraliza aromas por sudor y humedad, además de disminuir algunos microorganismos en la superficie, siempre que se use con poca agua y buena ventilación como apoyo del aseo regular

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Una mujer adulta rocía vinagre blanco con un atomizador sobre un colchón sin ropa de cama en una habitación luminosa con la ventana abierta.
El truco doméstico se prepara en partes iguales dentro de un atomizador, se aplica de forma ligera y se deja secar una hora para mejorar la frescura de la cama(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco se posiciona como una solución práctica y accesible para mejorar la higiene en el hogar.

Al rociarlo sobre el colchón, este producto natural ayuda a neutralizar malos olores, reduce la presencia de microorganismos y refresca la superficie sin recurrir a químicos agresivos, según especialistas en limpieza doméstica.

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Una mano frota un paño blanco sobre un colchón de color claro en una habitación iluminada por la luz del sol que entra por una ventana. Artículos de limpieza en segundo plano.
El vinagre blanco se usa como opción práctica para mejorar la higiene en el hogar sin recurrir a químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve rociar vinagre blanco en tu colchón

Rociar vinagre blanco sobre el colchón aporta varios beneficios para la limpieza y el mantenimiento. El vinagre ayuda a neutralizar olores causados por el sudor, la humedad y el uso diario, dejando el colchón con una sensación más fresca sin recurrir a productos químicos agresivos.

El vinagre blanco contiene ácido acético, que posee propiedades antibacterianas y antifúngicas. Su aplicación sobre la superficie puede reducir la presencia de algunos microorganismos y contribuir a una limpieza más profunda entre limpiezas generales.

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Además, su aroma intenso actúa como repelente natural de insectos pequeños, como mosquitos u hormigas.

El método recomendado es mezclar el vinagre con agua en un atomizador y rociar ligeramente el colchón, evitando saturarlo para no generar exceso de humedad.

Este truco es económico, fácil de aplicar y no deja residuos tóxicos, aunque no reemplaza la limpieza profunda ni elimina manchas viejas o ácaros en profundidad.

Una mujer adulta con camisa vaquera azul rocía vinagre blanco de un atomizador sobre un colchón blanco en un dormitorio ordenado y luminoso.
El ácido acético del vinagre blanco aporta propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a reducir algunos microorganismos en la superficie del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo rociar vinagre blanco en el colchón para obtener sus beneficios

Para rociar vinagre blanco en el colchón y aprovechar sus beneficios, sigue estos pasos:

  1. Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador limpio.
  2. Retira la ropa de cama (sábanas, fundas y cobijas) para exponer toda la superficie del colchón.
  3. Rocía ligeramente la mezcla sobre el colchón, enfocándote en las áreas que suelen acumular más sudor o humedad. Evita empapar el colchón; solo debe quedar húmedo de forma superficial.
  4. Deja actuar la mezcla durante al menos una hora. Si es posible, mantén la habitación bien ventilada y con entrada de luz natural para facilitar el secado.
  5. Una vez seco, vuelve a colocar la ropa de cama limpia.

Este procedimiento ayuda a neutralizar olores y refrescar la superficie del colchón. Se recomienda hacerlo una o dos veces por semana como complemento a la limpieza regular, sin sustituir la limpieza profunda periódica.

Se recomienda aplicar la mezcla una o dos veces por semana, especialmente en temporadas de calor o si el colchón acumula humedad y polvo.

No reemplaza la limpieza profunda, pero complementa el mantenimiento regular y contribuye a un ambiente más higiénico en la habitación.

Infografía detallada con ilustraciones que guían sobre cómo limpiar y desinfectar un colchón utilizando vinagre blanco.
Descubre cómo desinfectar tu colchón de forma sencilla y económica usando vinagre blanco para mejorar tu higiene y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras zonas de la casa puedes usar vinagre para limpiar

El vinagre blanco es un limpiador versátil y económico que puede utilizarse en varias zonas del hogar, gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Entre los lugares más comunes para aplicar vinagre destacan:

  • Cocina: Sirve para limpiar superficies como mesas, encimeras, estufa y refrigerador. Ayuda a eliminar grasa y malos olores. También desinfecta tablas de picar y utensilios.
  • Baño: El vinagre elimina sarro, manchas de agua dura y residuos de jabón en regaderas, grifos y azulejos. Además, desodoriza y limpia el inodoro y el lavabo.
  • Pisos y ventanas: Mezclado con agua, limpia pisos de cerámica, vinil o laminados, y deja los vidrios y espejos sin marcas.
  • Lavadora y lavavajillas: Sirve para desinfectar y eliminar malos olores al hacer un ciclo vacío con vinagre.
  • Microondas: Calienta un recipiente con agua y vinagre para aflojar la suciedad y desodorizar el interior.
  • Ropa y textiles: Quita olores y suaviza la ropa al agregar una taza de vinagre al ciclo de enjuague.
  • Muebles y superficies de madera: El vinagre con agua limpia y da brillo, aunque se debe evitar en maderas sin sellar o enceradas.
  • Alfombras y tapetes: Ayuda a eliminar manchas y olores, siempre probando antes en una zona discreta.

No se recomienda usar vinagre en superficies de mármol, granito o piedra natural, ya que puede dañarlas.

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