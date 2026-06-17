Para qué sirve rocíar vinagre blanco en tu colchón y cada cuánto se recomienda hacerlo

El truco doméstico se prepara en partes iguales dentro de un atomizador, se aplica de forma ligera y se deja secar una hora para mejorar la frescura de la cama(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco se posiciona como una solución práctica y accesible para mejorar la higiene en el hogar.

Al rociarlo sobre el colchón, este producto natural ayuda a neutralizar malos olores, reduce la presencia de microorganismos y refresca la superficie sin recurrir a químicos agresivos, según especialistas en limpieza doméstica.

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El vinagre blanco se usa como opción práctica para mejorar la higiene en el hogar sin recurrir a químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve rociar vinagre blanco en tu colchón

Rociar vinagre blanco sobre el colchón aporta varios beneficios para la limpieza y el mantenimiento. El vinagre ayuda a neutralizar olores causados por el sudor, la humedad y el uso diario, dejando el colchón con una sensación más fresca sin recurrir a productos químicos agresivos.

El vinagre blanco contiene ácido acético, que posee propiedades antibacterianas y antifúngicas. Su aplicación sobre la superficie puede reducir la presencia de algunos microorganismos y contribuir a una limpieza más profunda entre limpiezas generales.

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Además, su aroma intenso actúa como repelente natural de insectos pequeños, como mosquitos u hormigas.

El método recomendado es mezclar el vinagre con agua en un atomizador y rociar ligeramente el colchón, evitando saturarlo para no generar exceso de humedad.

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Este truco es económico, fácil de aplicar y no deja residuos tóxicos, aunque no reemplaza la limpieza profunda ni elimina manchas viejas o ácaros en profundidad.

El ácido acético del vinagre blanco aporta propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a reducir algunos microorganismos en la superficie del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo rociar vinagre blanco en el colchón para obtener sus beneficios

Para rociar vinagre blanco en el colchón y aprovechar sus beneficios, sigue estos pasos:

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador limpio. Retira la ropa de cama (sábanas, fundas y cobijas) para exponer toda la superficie del colchón. Rocía ligeramente la mezcla sobre el colchón, enfocándote en las áreas que suelen acumular más sudor o humedad. Evita empapar el colchón; solo debe quedar húmedo de forma superficial. Deja actuar la mezcla durante al menos una hora. Si es posible, mantén la habitación bien ventilada y con entrada de luz natural para facilitar el secado. Una vez seco, vuelve a colocar la ropa de cama limpia.

Este procedimiento ayuda a neutralizar olores y refrescar la superficie del colchón. Se recomienda hacerlo una o dos veces por semana como complemento a la limpieza regular, sin sustituir la limpieza profunda periódica.

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Se recomienda aplicar la mezcla una o dos veces por semana, especialmente en temporadas de calor o si el colchón acumula humedad y polvo.

No reemplaza la limpieza profunda, pero complementa el mantenimiento regular y contribuye a un ambiente más higiénico en la habitación.

Descubre cómo desinfectar tu colchón de forma sencilla y económica usando vinagre blanco para mejorar tu higiene y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras zonas de la casa puedes usar vinagre para limpiar

El vinagre blanco es un limpiador versátil y económico que puede utilizarse en varias zonas del hogar, gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Entre los lugares más comunes para aplicar vinagre destacan:

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Cocina: Sirve para limpiar superficies como mesas, encimeras, estufa y refrigerador. Ayuda a eliminar grasa y malos olores. También desinfecta tablas de picar y utensilios.

Baño: El vinagre elimina sarro, manchas de agua dura y residuos de jabón en regaderas, grifos y azulejos. Además, desodoriza y limpia el inodoro y el lavabo.

Pisos y ventanas: Mezclado con agua, limpia pisos de cerámica, vinil o laminados, y deja los vidrios y espejos sin marcas.

Lavadora y lavavajillas: Sirve para desinfectar y eliminar malos olores al hacer un ciclo vacío con vinagre.

Microondas: Calienta un recipiente con agua y vinagre para aflojar la suciedad y desodorizar el interior.

Ropa y textiles: Quita olores y suaviza la ropa al agregar una taza de vinagre al ciclo de enjuague.

Muebles y superficies de madera: El vinagre con agua limpia y da brillo, aunque se debe evitar en maderas sin sellar o enceradas.

Alfombras y tapetes: Ayuda a eliminar manchas y olores, siempre probando antes en una zona discreta.

No se recomienda usar vinagre en superficies de mármol, granito o piedra natural, ya que puede dañarlas.