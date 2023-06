¿Los eliminarán en La Casa de los Famosos? Televisa podría amonestar a Sergio Mayer y Poncho de Nigris por esta razón

Poncho de Nigris y Sergio Mayer (Captura de pantalla/Vix)

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y a tan solo unas semanas de su estreno, la estancia de Sergio Mayer y Poncho de Nigris en el reality show podría estar peligrando.

Y es que, una de las principales reglas del programa es que los concursantes no tengan ningún tipo de contacto con el exterior, pero en fechas recientes algunas personas cercanas o fans de los artistas han acudido a las afueras de la casa para darles apoyo a sus favoritos o revelar información que no deberían saber.

Qué habría hecho Poncho de Nigris y Sergio Mayer

Fue la experta en espectáculos Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic3 en Instagram, quien mostró un comunicado que habría lanzado Televisa respecto a una serie de incumplimientos que se han visto en fechas recientes.

“Es de destacar que los últimos días se han estado llevando infracciones al reglamento y contrato del concurso. Como bien se indica en el formato del programa, los famosos son aislados del exterior donde ellos no saben absolutamente nada de lo que está ocurriendo”, escribió la empresa y añadió:

Poncho de Nigris y Sergio Mayer (Captura de pantalla/Vix)

“En los últimos lapsos de tiempo se han estado enviando mensajes sonoros pregrabados, haciendo que estos famosos estén siendo beneficiados con este tipo de mensajes que vienen del exterior y al mimso tiempo incumpliendo el reglamento”.

Esto podría referirse a los audios donde personas del público le dieron a conocer a los integrantes de la casa que Sofía estaba traicionando al equipo Infierno.

No obstante, Chamonic mostró que además de eso, en los últimos días en las redes sociales de Sergio Mayer y Poncho de Nigris se han publicado algunos videos pregrabados de dichos famosos agradeciendo el apoyo a sus fans y pidiendo que los salven en caso de eliminación.

Aunque en el presunto comunicado de Televisa no hay una mención tácita a estas acciones, sí se lee de forma contundente.

“Al ser famosos parte de una infracción al reglamento del concurso, el famoso que ocasione que se incumplan dichas reglas será amonestado de cierta forma. De igual forma, las personas que se encuentren infraccionando el reglamento se les aplicará la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esperamos su comprensión y sigamso disfrutando el programa”.

Qué dicen los videos de Poncho y Sergio Mayer

En la cuenta de Instagram de Sergio Mayer se puede observar un video pregrabado del actor.

“Hola, México, muchas gracias, no me queda mas que agradecerles el apoyo, porque ustedes me están ayudando a continuar en esta aventura. Lo estamos haciendo juntos, siganos apoyando y vamos a seguir disfrutando esto. Gracias por su apoyo, por dejarme continuar en esta exquisita aventura”, se le escucha decir.

Los internautas se mostraron consternados en un primer momento, pues no entendían si era un video antiguo o el famoso tuvo algun tipo de acceso a un teléfono móvil para grabar el mensaje.

“Y esto? Como pasa? Si se supone esta dentro de la casa de los famosos???”. “Que bueno que te quedaste eres uno de mis favoritos”, son algunos de los comentarios.

sergio mayer y poncho de nigris (Instagram)

Por su parte, Poncho de Nigris hizo algo parecido cuando fue nominado en la Casa de los Famosos México.

“Oigan, como ya saben estoy sentenciado y no me quiero ir, quiero seguir compartiendo mis experiencias de vida en este reality, pero ya saben que esta es una competencia fuerte. Utilicen el hashtag Poncho no se va y voten por mí, espero que les guste el cotorreo, lo que estoy haciendo. Este video lo grabé hace mucho tiempo afuera de la casa”, dijo de Nigris.

Hasta el momento, Televisa no se ha pronunciado respecto a si tomará algún tipo de medidas por estos videos de los concursantes.