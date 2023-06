Inegi respalda a Claudia Sheinbaum: “67.5% de las y los mexicanos están dispuestos a tener una presidenta”

Claudia Sheinbaum (REUTERS/Henry Romero)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el 12 de junio que dejará su cargo para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas, mostrándose positiva al asegurar que la población quiere que una mujer ocupe la silla presidencial.

Te puede interesar: Cuándo dará a conocer Sheinbaum si renunciará o no a la CDMX

Detalló que el próximo 16 de junio dejará las riendas de la jefatura con la finalidad de convertirse en la primera mujer en la historia de México en ser presidenta y dar continuidad a la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum Pardo mostró confianza al saberse la favorita de la gente, ya que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene datos que la respaldan.

“Hasta ahora las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura de que seguirá siendo así. De acuerdo con el INEGI, 67.5 % de las y los mexicanos están muy dispuestos a tener una mujer presidenta”.

Claudia Sheinbaum, (REUTERS/Raquel Cunha)

Dijo que sumado a los datos del organismo, es la única corcholata de la alianza Juntos Haremos Historia que tiene una carrera científica y, al mismo tiempo, ha participado “en la lucha del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años”.

Te puede interesar: No esperarán al domingo: Sheinbaum dijo que “ya hay acuerdo” para elegir a la corcholata presidenciable 2024

Apuntó que ha gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar el pueblo.

La mandataria capitalina recordó que en sus planes no estaba abandonar la jefatura pronto, pero debido a los acuerdos expuestos por el Consejo Nacional de Morena aceptó todo lo aprobado para apegarse al Proyecto de Transformación.

Todo el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México acompañó a Sheinbaum (Cuartoscuro)

Quiénes son los favoritos rumbo a las elecciones presidenciales del 2024

De acuerdo con datos de la encuestadora Massive Caller, publicados el pasado 8 de junio, la mandataria Claudia Sheinbaum es la preferida de la alianza Morena, PT y PVEM, con el 37.9%, además de ser la más conocida entre la población en general (62.6%).

Te puede interesar: Tras apoyo de gobernadores, Claudia Sheinbaum llamó a esperar decisión del Consejo Nacional de Morena

En segundo lugar está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (25.4%), en tercer lugar el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon (24.2%), en seguida Manuel Velasco Coello (7.1%).

Los últimos dos lugares en las preferencias se encuentra el legislador Gerardo Fernández Noroña (3.2%) y el senador Ricardo Monreal (2.2%).

Alianzas o partidos favoritos rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 (Captura de pantalla/Massive Caller)

Por otro lado, como alianza o partido preferido para votar en el 2024, en primer lugar está Morena, PT y PVEM, con el 48.2%; en segundo la alianza PAN, PRI y PRD, con el 29.2%; en tercero Movimiento Ciudadano (MC), con el 7.9% y el 14.7% de los posibles votantes aún no decide.

De entre algunas opciones de la oposición, la gente prefiere a Ricardo Anaya Cortés, seguido por Luis Donaldo Colosio y Enrique de la Madrid.

En las siguientes posiciones están: Mauricio Vila Dosal (12.4%), Xóchitl Gálvez (11.2%), Mauricio Kuri (9.4%), Santiago Creel Miranda (9.3%), Silvano Aureoles (8.1%), Lilly Téllez (7.5%) y Miguel Ángel Osorio Chong (5.0%).

En el caso de MC, los encuestados señalaron que les gustaría que el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, fuera el candidato (57.9%) y en segundo lugar se posicionó Enrique Alfaro, mandatario estatal de Jalisco (42.1%).