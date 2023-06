De ponerlo de cabeza a veladoras: los rituales a San Antonio para conseguir pareja

Cuáles son los rituales para pedirle un novio a san Antonio de Padua (Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro.com)

En México, cada 13 de junio se festeja a san Antonio de Padua, santo de la iglesia católica que es venerado para dar con objetos perdidos, causas perdidas, así como las personas que están solteras y que quieran conseguir una pareja. Los creyentes reconocen a san Antonio como el patrono que ayuda a conseguir el amor.

Es por ello que este martes 13 de junio diferentes personas recurren a este santo para que les cumpla el “milagro” de encontrar el amor. Aunque en la iglesia católica estos rituales no forman parte de las festividades oficiales para venerar al santo, los creyentes recurren a ellos para tener la ilusión de conseguir el amor.

El ritual más habitual para que san Antonio consiga pareja a alguien es ponerlo de cabeza, sin embargo, esta práctica dentro de la iglesia católica no es bien vista, pues se considera como una ofensa al santo, pero las personas suelen recurrir a esta práctica.

¿Cuáles son los rituales para san Antonio?

Poner de cabeza a San Antonio

La práctica más habitual es poner a san Antonio de cabeza (FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM)

Esta es la práctica más habitual y se asocia a que las mujeres son quienes realizan más este ritual. Consiste en poner la imagen de san Antonio de Padua de cabeza, y al momento de hacerlo se le hace la petición de que les ayude a conseguir un buen novio o un buen marido.

La tradición dice que una vez que el santo cumpla la petición y se haga “el milagro”, la mujer debe de poner de vuelta a san Antonio en su lugar y agradecerle por lo que hizo.

Una de las variaciones de esta tradición consiste en esconderle la imagen del niño Jesús, a quien carga en brazos, y devolvérselo cuando haya encontrado la pareja.

Las 13 monedas para San Antonio

Otra práctica para rezar a san Antonio es con una veladora (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Otra manera de hacer la petición al santo es con una ofrenda de monedas. De acuerdo con la tradición popular consiste en que la persona que quiera conseguir pareja deberá de pedir 13 monedas a 13 amigos o conocidos, cada uno deberá de darle una moneda de la misma denominación y ofrecerla con sinceridad y sin pesar.

La persona interesada deberá de reunir todas las monedas en un costal de terciopelo color rojo y amarrarlo, lo siguiente es rezarle a san Antonio; frente a la figura del santo, la persona que quiere pareja deberá de decir la siguiente oración:

“San Antonio de Padua, te pido que me ayudes a encontrar el amor, a que me unas con la persona indicada para mí, sé que me vas a conceder la dicha de amar y ser amado/a”

Una vez expresada la oración, la persona deberá de cargar con el costal de las 13 monedas siempre, deberá llevarlo a todas partes para que así san Antonio le cumpla su petición. Cuando la persona ya encontró pareja estable, deberá ir con el santo y dejarle las 13 monedas que cargó durante todo ese tiempo.

Liston rojo

San Antonio de Padua fue un sacerdote de la Orden Franciscana (Foto: Archivo)

Otra práctica para este 13 de junio consiste en comprar un listón de color rojo y escribir en ella la petición que se quiere, se debe acudir a la iglesia donde está el santo y colgarle el listón para esperar a que cumpla.

Una variante es que las personas le recen a la figura y al mismo tiempo hagan 13 nudos en el listón rojo, al término de su rezo y petición, el listón se lo dejan a san Antonio.

Estas opciones puede estar acompañado de una veladora, los creyentes acuden a la iglesia para prenderle una veladora y completar su petición amorosa.

¿Quién fue san Antonio de Padua?

San Antonio de Padua fue un sacerdote de la Orden Franciscana, quien durante su práctica en la iglesia católica fungió como predicador y téologo. Nació en Lisboa, Portugal en 1195, antes de adoptar el nombre de Antonio de Padua, su nombre real fue Fernando de Bulloes y Taveira de Azevedo.

Se convirtió en franciscano y predicó la religión católica. Por sus milagros que realizó su canonización fue de las más rápidas durante el pontificado de Gregorio IX, el 1 de junio de 1232 se convirtió en santo.