Pepillo Origel criticó presencia de Gustavo Adolfo Infante en La casa de los famosos México

"Pepillo" Origel criticó la presencia de Gustavo y Addis en Televisa (Foto: Instagram)

La casa de los famosos continúa posicionándose en el gusto del público, pues a una semana de su inicio el reality show producido por Televisa Univisión ya ha alcanzado niveles de audiencia superiores a su competencia directa: MasterChef Celebrity, que se transmite en el mismo horario en la señal de TV Azteca.

Posicionándose como una de las grandes favoritas a ganarse el premio de cuatro millones de pesos, Wendy Guevara, la popular influencer integrante del grupo de amigas conocidas como “Las perdidas”, continúa adelante en la competencia, de la cual sus contenidos han inundado las redes sociales.

Y es que el equipo que ha conformado la creadora de contenido junto a Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Héctor Apio Quijano han logrado cautivar a los seguidores del formato televisivo basado en el famoso Big Brother.

La simpatía que han generado algunos de los habitantes que están siendo captados por las cámaras las 24 horas del día, se contrapone con lo que ha ocurrido con los panelistas del programa, quienes han sido criticados por el público en las redes sociales por su supuesto “poco conocimiento” sobre lo que ocurre dentro del reality y entre los famosos.

Gustavo Adolfo Infante finalmente sí se integró como panelista a "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

Fue el lunes 5 de junio cuando fueron presentados en el foro del programa como parte del panel la bailarina cubana Niurka Marcos, cuyo hijo Emilio Osorio es uno de los 13 habitantes de la casa; el comunicador Eduardo Videgaray, cuya esposa Sofía Rivera Torres también participa por el gran premio; y los periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y Shanik Berman.

Sin embargo, algunos comentarios en redes sociales critican que los integrantes del panel no tienen mucha participación y no están al tanto de la convivencia que se ha dado al interior de La casa de los famosos México.

Para la gala de este domingo 11 de junio, Niurka no se presentó y el panel estuvo conformado además por la actriz Lucía Méndez y la reportera Addis Tuñón, sin embargo sus participaciones recibieron comentarios negativos por algún sector del público.

“Ni saben nada de los famosos, se ve que no han visto las transmisiones”, “Da lo mismo que estén o no, sus comentarios no son relevantes”, “Para qué los invitan si no le dan espacio para comentar más”, se puede leer en las redes sociales.

Fue la alineación más reciente de panelistas lo que llamó la atención del público, pues tres de los cuatro participantes trabajan actualmente como conductores en Imagen Televisión,: Gustavo y Addis en De primera mano, y Eduardo en el programa ¡Qué importa!, siendo Shanik la única que aparece al aire en una emisión de Televisa: el programa Hoy.

Martha Figueroa y Juan José Origel conducen el programa "Con permiso" en Televisa (Foto: Unicable)

Dicha situación parece tener un tanto molestos a los periodistas de espectáculos de la televisora de San Ángel, o al menos eso fue lo que quedó evidenciado por parte de Juan José Origel, quien en las redes sociales se quejó de la elección de panelistas en el programa.

Bajo una fotografía donde aparecen los invitados del domingo, el famoso Pepillo Origel escribió “Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”. Tal comentario fue respondido por Gustavo Adolfo Infante y aseguró que la empresa sí cuenta con famosos entre sus filas, pero carece de periodistas consolidados.

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”, escribió el titular de El minuto que cambió mi destino, comentario que dividió opiniones, pues mientras algunos aplaudieron el sarcasmo, otros le recordaron que inició su carrera en Televisa junto a Pati Chapoy, antes de ser contratado por Imagen Televisión.

El intercambio de mensajes no quedó ahí, pues también Martha Figueroa, compañera de Juan José en el programa Con permiso, se metió en la conversación y confirmó que ellos no fueron invitados.

Juan José compartió la fotografía en su propia cuenta de Instagram (Foto: Instagram)

“No nos invitaron. Ya nos estaríamos riendo, porque ni que se necesitara Master en periodismo para hablar de lo que pasa en la casa. Y ya sabes quién... se siente soñado”, escribió la polémica periodista, comentario que fue considerado una indirecta para Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte Shanik Berman se sintió aludida y escribió: “¿O sea yo no soy famosa o no tengo talento, mi Pepillo hermoso? Porque yo quedé incluida en el comentario!”.