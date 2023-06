Tras apoyo de gobernadores, Claudia Sheinbaum llamó a esperar decisión del Consejo Nacional de Morena

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa. Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo mostrado por algunos gobernadores estatales, pero les instó a esperar a que el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tome una decisión en cuanto a la definición del proceso interno para la elección del candidato o candidata presidencial.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México recibió el respaldo de diversos mandatarios mediante redes sociales en donde resaltaban sus capacidades como funcionaria y en las que coincidió el hashtag #EsTiempoDeMujeres. La mayoría de las publicaciones fueron autoría de gobernadoras, aunque más tarde las borraron.

“Agradezco las muestras de apoyo y afecto que me han brindado algun@s compañer@s de nuestro movimiento que tienen encargos públicos relevantes. Sin embargo, es importante esperar al Consejo Nacional de este domingo para considerar los tiempos y las características de este nuevo proceso que inicia a partir de mañana. Recordemos que en unidad somos invencibles”, escribió Sheinbaum.

Captura Twitter @indira_vizcaino

Entre quienes se manifestaron en favor de la mandataria capitalina estuvieron: Evelyn Salgado, de Guerrero; Indira Vizcaíno, de Colima; Mara Lezama, de Quintana Roo; Layda Sansores, de Campeche; Salomón Jara, de Oaxaca y Cuitláhuac García, de Veracruz, además de la titular de la Secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle.

El domingo 11 de junio se llevará a cabo la sesión por parte del Consejo Nacional de Morena en la que finalmente se definirán cuáles serán las características del proceso interno para elegir a su aspirante presidencial en las elecciones de 2024, así como fechas, requisitos o si será a partir de una o dos ejercicios de encuesta.

De acuerdo con los estatutos del partido podrá participar toda persona que así lo desee, aunque naturalmente son las llamadas corcholatas quienes se perfilan como los protagonistas. Hasta el momento son seis los políticos que destacan:

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el senador Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Todos integrantes de Morena, sin embargo, por parte de partidos aliados, es decir, del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participarán el diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco, respectivamente.

AMLO junto a las "corcholatas" de Morena. Foto: Twitter/@lopezobrador_

El pueblo decidirá: AMLO

El mandatario federal tiene por delante más de un año en el cargo, pero él mismo ha dicho que el proceso para sucederlo ya ha comenzado. Aseguró que se trata de un método en el que se hará presente la voluntad del pueblo y no la suya, como ocurría antes.

Desde Tamazunchale, en San Luis Potosí, el presidente López Obrador sostuvo que bajo su gestión ya no hay dedazos para elegir al candidato que participará en los siguientes comicios e hizo un recordatorio para que se tenga claro que se deben priorizar los principios de la 4T y no los intereses personales.

“Ya no es como antes que era el dedazo y que no podían hablar. (...) Ya no hay tapados ni hay destapes, ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere que sea el candidato de nuestro movimiento. Todavía algunos están esperando a ver qué indicaciones voy a dar, cuál es la señal, cuál es la línea, pues se van a quedar esperando. La señal es la que va a dar el pueblo, que es el que manda.

“Eso sí, una vez que ya esté la encuesta y que se sepa quién está mejor posicionado, ahí sí, voy a pronunciarme a favor del que gane, sea hombre o mujer, la encuesta. Así voy a actuar y cerrar filas, nada de divisiones. Tener presente que se lucha po ideales, por principios, por la transformación del pueblo, no por los cargos”, comentó AMLO.