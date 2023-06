La verdad detrás del presunto chiste de Medio Metro sobre feminicidio de Debanhi Escobar

Medio Metro "original" hizo un chiste sobre a joven Debanhi y fue "cancelado" en redes sociales. (Archivo) (Especial Infobae)

Medio Metro, el polémico bailarín que tuvo un conflicto con Sonido Pirata, vuelve a ser foco de atención debido a un chiste que calificaron como “de mal gusto” porque fue sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, no obstante no es del todo cierto debido a que la cuenta que publicó el polémico chiste no pertenece al bailarín.

Debido a esta “broma”, el bailarín recibió críticas y comentarios en su contra por el “chiste”, el cual se hizo a través de una imagen que se posteó en un perfil de Twitter que resultó ser falso debido a que, en múltiples ocasiones, Medio Metro aseguró que él no tiene cuenta en esta red social e incluso solicitó apoyo para que lo apoyaran a reportarla y finalmente suspenderla.

Finalmente la broma de “mal gusto” que se hizo en la popular plataforma digital ocasionó que esta cuenta falsa fuera suspendida de manera temporal, sin embargo no se especificó por cuánto tiempo duraría la sanción en contra.

Este fue la foto que publicó la cuenta que se hacía pasar por Medio Metro en donde se burló de Debanhi. (Captura)

La persona que se hacía pasar por Medio Metro no dudó en decir que estaba inventando un nuevo paso que se sumaría a los que ya hizo famosos como el paso de “la chaquetita” o el llamado “puro cabeceo”, sin embargo se metió en un terreno sensible al hablar, en tono de mofa, de uno de los sucesos violentos que más conmocionó al país que fue el asesinato de Debanhi Escobar.

Tras esto este perfil fue suspendido, no obstante los usuarios continuaron arremetiendo en contra de Medio Metro y celebraron el hecho. Ellos se expresaron así: “Entiendo el enojo, pero que se puede esperar de un ignorante como él”, “Esperemos que nos unamos para terminar con estas situaciones lamentables y que cancelemos a estos personajes”.

Asimismo algunos de los internautas aseguraron que sólo lo hizo con fines de publicidad porque ya “estaba olvidado” y que de esta forma logró volver a salir en la televisión acaparando los reflectores de las redes sociales y de la opinión pública de nuestro país.

(Captura)

Por esta razón pidieron que no se le diera difusión a Medio Metro por su “desafortunado chiste, para que no consiguiera su objetivo hablando de la muerte de Debanhi Escobar, la cual, cabe destacar, tras un año de que ocurrieron los hechos aún no se ha presentado a un culpable o presunto culpable ante la justicia, lo que indignó a muchos mexicanos que pidieron que se esclareciera el incógnito caso.

El post sólo hizo que el enojo que las personas sienten por el feminicidio de la joven de 18 años en Nuevo León aumentara, por lo que este caso volvió a estar bajo los reflectores y de nueva cuenta se exigió justicia para ella.

El feminicidio de Debanhi Escobar es uno de los casos sin resolver más controversiales en México. (Especial Infobae)

Otros famosos sí hicieron chistes sobre Debanhi Escobar

El influencer conocido cono La Mole, junto con el polémico conductor Adrián Marcelo, hicieron bromas de mal gusto sobre la muerte de Debanhi Escobar durante la grabación de algunos de sus videos que publicaron en redes sociales. Ellos dos dijeron que se irían disfrazados a las fiestas de Halloween como “chica esperando un taxi en la carretera” y como “morra dentro de una cisterna”.

Tras estos comentarios recibieron múltiples críticas y se pidió la cancelación de ambos influencers, no obstante continuaron subiendo videos e incluso Adrián Marcelo protagonizó otro polémico momento tras ser golpeado por el luchador Chessman.

El youtuber hizo un comentario en un video sobre Debanhi Escobar. (Instagram/@adrianmarcelo10)

Otro comediante que estuvo bajo la mira por sus declaraciones sobre Debanhi Escobar fue Platanito, el cómico que se disfraza de payaso para hacer sus rutinas. Él dijo que era irónico que una joven muriera ahogada en una ciudad (Monterrey) en onde no había agua, debido a la sequía que se vivía en la entidad en aquel momento.