El Costeño defendió a Platanito y sus bromas sobre Debanhi Escobar: “Todos los chistes vienen de tragedias”

Para "El Costeño" el humor de "Platanito" fue criticado debido a una supuesta doble moral (Foto: Instagram)

Luego de que tanto Sergio Verduzco, el comediante conocido como Platanito, como Edson Zúñiga, El Norteño, han sido criticados en las redes sociales por hacer chistes sobre Debahni Escobar, la joven regiomontana que fue víctima de un feminicidio en 2022, mismos que han sido calificados como “desfortunados”, ahora Javier Carranza El Costeño se pronunció al respecto.

Te puede interesar: Daniel Bisogno despotricó contra Peso Pluma por su música: “Un insulto al intelecto”

El comediante, quien apuesta por la comedia familiar y el doble sentido en sus presentaciones, dio su punto de vista y expresó que “la doble moral” de la sociedad mexicana ha satanizado a los comediantes y es que según el humorista, de lo que hacen mofa sus compañeros es de “la situación” no de las personas en sí mismas.

“La comedia sirve para ‘desdramatizar’ la vida, toda la comedia viene de tragedias, todos los chistes vienen de tragedias, y si te das cuenta ahí en lo de Debahni y los comentarios, por ejemplo, de Platanito, para la comedia no hay temas prohibidos, pero la línea es muy delgada”, expresó El Costeño para las cámaras del programa De primera mano.

Te puede interesar: “¿Con quién se casa?”: Silvia Pinal se enteró en plena entrevista que su nieta Michelle Salas se comprometió

“Somos una doble moral en este país, lo que alcanzo a ver es que tenemos una doble moral. Yo siempre digo ‘tan vulgar el que lo dice como el que lo entiende y el que se ríe y lo celebra’ y para todo hay público, pero es un chiste per se”, expresó el cómico.

Platanito incluyó a la joven asesinada en una de sus presentaciones (Foto: Especial)

El Costeño aseguró que los comediantes no mencionaron el nombre de la joven víctima de la violencia por mala fe, sino como una herramienta para expresar sarcasmo, que no fue entendida por el público.

Te puede interesar: Caso Héctor Parra: juez dictará sentencia este 11 de mayo tras casi dos años de prisión preventiva

“Lo que yo entendí, como yo lo tomo, porque yo tengo un arco interpretativo, lo que yo tomo de Plátano, lo que yo tomo del Norteño, no se están riendo en sí de la persona, sino de una situación, de un contexto”, expresó el comediante y para ello ejemplificó con las injusticas que suceden en México, las que calificó de surreales.

“Se están riendo de cómo es pósible en este país que los campesinos del norte de nuestro país, hasta eso es cómico, los mandan a la cárcel y van por ellos cuando están exigiendo precios justos para sus cosechas y a los políticos no les pasa nada y tienen impunidad, vivimos en un surrealismo de no entenderse, muy absurdo”, destacó el Costeño.

Javier Carranza afirmó que la comedia surge como respuesta al drama (Foto: Instagram/@elcostenohumorista)

Tras transmitir al aire la opinión del comediante, Gustavo Adolfo Infante expresó su desacuerdo con su amigo y condenó que los comediantes tengan que hacer mención de desafortunados sucesos que trastocaron la vida de personas a través de la violencia.

“Yo no estoy de acuerdo con Javier, que además es mi amigo, pero Dios no lo quiera, y tocamos madera, que nos maten un hijo, entonces no es lo mismo decir ‘Es que la chava que mataron’ a ‘Debanhi Escobar, que la metieron a un tambo en Monterrey, donde no hay agua’”, dijo el comunicador de Imagen Televisión en referencia al criticado chiste que Platanito contó en 2022 tras darse a conocer el lamentable caso de la joven que fue asesinada en Nuevo León, suceso que conmocionó a la sociedad y evidenció los altos niveles de violencia contra las mujeres que azotan al país.

Gustavo Adolfo ya había mostrado su total rechazo a los chistes de 'Platanito' (Foto: Getty Images/Instagram @platanishow)

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante calificó de “imperdonable” que los comediantes hagan bromas a costa “del dolor” de una familia.

“Empieza a intentar hacer reír a costillas del dolor de una mamá y de un papá que se quedaron sin una hija, perdóname Javier, pero eso no es comedia, es una ch*ngadera, perdone usted la palabra. No puedes hacer comedia, haz de situaciones en general, pero lo que hizo Platanito me parece imperdonable a mí”, sentenció.