Payaso Brincos Dieras reveló que dio show para narcos: “Me sacaron la fusca”

El famoso comediante durante el poscast Zagar desde el Bar, confesó la vez que un cártel lo contrató para que diera un show y hasta el arma le sacaron.

Roberto Carlo, mejor conocido como Brincos Dieras, sigue dando de que hablar en los lugares que se presenta, y es que el autonombrado, el payaso más irreverente de México, ha crecido gracias a la cantidad de personas que lo buscan para que de un show de humor negro, incluso hasta grupos de delincuencia organizada.

El comediante reveló en el podcast de José Luis Zagar, ‘Zagar desde el bar’ la vez que fue contratado por un poderoso cártel para dar un show de humor negro; sin embargo, la experiencia que se llevó fue de miedo, ya que durante el monólogo uno de los integrantes le sacó la pistola.

En el podcast también se encontraban Óscar Burgos, mejor conocido como el Perro Guarumo, Mike Salazar y Poncho de Nigris, quienes se sorprendieron con la anécdota de Brincos Dieras, donde contaron cuáles habían sido la peor experiencia que habían vivido en un show.

Tenía miedo de que lo fueran a detener las Fuerzas Armadas

Brincos Dieras contó detallamente cómo fue su temor al dar el show. (Captura de pantalla)

Brincos Dieras, sin mencionar el nombre del grupo delictivo, contó con lujo de detalle la vez que fue contrato por uno de los poderosos capos, y compartió que desde el principio se sentía nervioso por el traslado, ya que temía que el ejército mexicano o cualquier cuerpo policíaco lo detuviera.

“Yo tengo una anécdota más cabrona. Yo fui con un cártel que me había contrato. Desde que me llamaron ya estaba todo culea** al chile. Cuando iba por la carretera también iba todo temeroso porque dije: ‘al chile van a estar los soldados y me van a preguntar: ¿a dónde va y porque pintado?”, cuenta.

Posteriormente, el payaso contó que su nervio aumentó cuando el jefe del cártel le pidió que hiciera sus peculiares chistes de humor negro sobre una persona en particular, por lo que obedeció las indicaciones; sin embargo, el sujeto del que se estaba burlando le sacó la pistola.

“Al chile ya estaba todo estresado. Y durante el show, las personas que me contrato me dieron un papelito que decía tírale aquel fulano, pero machín puto, porque hay propina. Y bueno, ahí llego yo, comienzo el show frente a 20 cabrones, eran puros vatos. Ya después de 40 minutos me acordé de que me estaba pidiendo el jefe, que le tirara con todo a uno de ellos; identificó al vato que me dijeron y le empiezo a tirar una madrea** bien sabrosa que jaló con madre y todos se cagar** de la risa y en eso el vato saca la fusca”, agregó.

Enseguida, con un gran temor y sin importar lo que sucediera, Brincos Dieras reveló que acción hizo para que el momento no se tornará desagradable durante su monólogo.

“Me dice: ‘He tirale a otro put*, a mí no, put*’. En eso le agarró la pistola y me la pongo en el cul* y le digo: ‘Ohhh sí, ohh sí’”, lo que ocasionó la risa de Poncho de Nigris, Óscar Burgos y José Luis Zagar.

La acción que hizo al tener la pistola frente a él, hizo que todos se rieran. (Youtube)

En eso De Nigris, quien estaba sorprendido y riéndose por la respuesta del simpático payaso, le cuestionó si de en verdad hizo eso, a lo que Brincos Dieras replicó: “Neta, todos decían: ‘No ma**s’, la neta lo hice, y dije en mi mente: ‘Aquí pierdo, si él me da un balazo ni modo aquí pierdo y me voy’. Güey no lo pensé en ese momento, pero yo no me puedo dejar, yo soy el artista y aparte el patrón me lo encargo. Total así se los pongo, 10 mil dólares me dieron de propina”, destacó.

Finalmente, contó que la víctima de su humor negro se calcó e incluso se empezó a reír con sus bromas, aunque recalcó que su acción si fue de alto riesgo que pudo costarle la vida.

“El vato si se enojó, pero le dio risa y me dijo: ‘Chinga tu madre ni poquito miedo me tienes pu**’, y le dije: ‘al chile no, pero sigue metiéndomela’. Pero después entendí que si me pase porque al chile se le pudo salir un tiro”. finalizó. “El amor es la respuesta” le comentó Mike Salazar irónicamente tras relato de Brincos Dieras, lo que desató nuevamente la risa de todos los presentes.