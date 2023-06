Indignación en redes sociales por el caso del perro abandonado en Tlalpan

Una pareja amarró a su mascota a un poste de madera de la calle de Zapote, el animal al ver que está siendo abandonado se quita la correa y correa hacia sus dueños (Twitter TlalpanVecinos)

El caso de un perro que fue abandonado en la alcaldía Tlalpan indignó a los usuarios de redes sociales, después de que una cuenta vecinal compartiera a través de Facebook y Twitter el video de casi un minuto un medio donde se ve a la pareja amarrando al animal en un poste de madera de la calle Zapote en la colonia San Fernando.

La cuenta de Twitter, Tlalpan Vecinos, realizó la denuncia en la madrugada de este miércoles 7 de junio. “Una pareja amarró a un perrito en un poste de la calle Zapote para abandonarlos, pero al ver que los dejaban logró zafarse y correr hacia ellos. Los vecinos trataron de alcanzarlo pero, no tuvieron éxito”, comentó el usuario junto con el clip.

La mujer que vestía una blusa de color blanco y el hombre con gorra negra y camisa verde fueron captados por las cámaras de seguridad de uno de los predios de la calle. Ambos caminaban tranquilos con el perro hasta que la acompañante señaló el poste en el que iban a dejar.

Piden justicia para el perro

El perro se quedó viendo por varios minutos cómo sus dueños se alejaban de él (Captura de Pantalla)

El can que aparentemente es de raza pitbull se logró quitar el collar tras un movimiento brusco y salió corriendo detrás de sus dueños, no obstante, ya no se supo que pasó con él si las personas que lo abandonaron lo agarraron de nuevo.

Los usuarios de redes sociales lamentaron lo sucedido y reprobaron la acción. “La vida los tratará de la misma forma. Tarde o temprano”, “hay humanos que no tienen sentimiento, cómo pueden abandonar así a un hermoso perro”, “para qué quieren tener perros y no los cuidan”, “también deben de ser castigados con cárcel a los que abandonen a los perritos”, fueron algunos de los comentarios que realizaron en la publicación.

Otros internautas han pedido información sobre el estado del animal, no obstante, la cuenta de Twitter no ha publicado más información sobre el caso. De acuerdo con el artículo 350 del Código Penal de la Ciudad de México el abandono animal en la vía pública se castiga de 5 meses a un año de cárcel.

Abandono animal en México

El canino se quitó la cadena al ver que estaba siendo abandono por sus dueños (Captura de Pantalla)

El abandono de perros y gatos en las calles del país se ha convertido en una problemática bastante fuerte, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México lidera el ranking como el país de América Latina con más casos de animales desamparados y el tercero en maltrato animal.

La organización Mars Petcare en su estudio “Índice de las Mascotas Sin Hogar” detalló que cuatro de 10 personas abandonaron a su perro o gato porque requería de compromiso o tiempo y el 30 por ciento porque no había espacio suficiente en el hogar.

“Los niveles de abandono en México están en línea con los niveles globales y el 30 por ciento de los tutores actuales y anteriores afirman haber abandonado a una mascota en el pasado”, detalló en su estudio publicado el año pasado.

Para combatir esta problemática en la Ciudad de México, el legislador local Janecarlo Lozano presentó una iniciativa para modificar la Ley de Protección Animal y el Código Penal para sancionar hasta con tres años de prisión a quien resulte responsable de abandonar a una mascota o animal de compañía en la capital del país.