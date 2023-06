¿Quieres un aumento de sueldo? Esto dice la ley sobre lo que deben hacer las empresas

Foto: Cuartoscuro

Cuando un trabajador tiene cierta experiencia en el puesto que se desarrolla, busca un ascenso o un aumento de sueldo para mejorar profesional y económicamente, lo cual la ley del trabajo respalda, pero en qué condiciones se da esto.

La Ley del Trabajo en su artículo 154, señala que los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo.

Por igual dicho artículo, dice: “a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén”.

Pero si el trabajador quiere otro puesto que esté disponible podrá aspirar cumpliendo ciertos requisitos que marca la ley, ya que según el artículo 159, destaca que las vacantes definitivas y las provisionales con duración mayor de treinta días, podrán pedirlas los empleados que sean los más calificados.

El salario mínimo en Mpexico tuvo un aumento para este año, está en 207 pesos con lo cual subió un 20 por ciento (captura)

“Los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto”, señala dicho artículo.

Cabe destacar que si la empresa quisiera un perfil externo para cierto puesto, puede hacerlo, ya que se debe recordar lo que dice el artículo 154 antes mencionado y el área de Recursos Humanos puede hacer un análisis para determinar quién es la persona que cumple los requisitos que se establecen en las diversas vacantes que tiene disponibles.

Un aumento de sueldo, ¿hay obligación de las empresas?

El salario minimo para los trabajadores mexicanos ha subido dos veces en el goboierno de AMLO Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg

Las empresas debieron aumentar el salario este año conforme a lo autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), ya que el salario mínimo general pasó de 172.87 a 207.44 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte era de 260.34 y ahora es de 312.41 pesos diarios. Esto representa un incremento del 20% en ambas zonas territoriales. En ese sentido, las empresas deberán pagar un sueldo de manera semanal o quincenal, conforme se determine, pero no están obligadas a dar un ascenso, promoción o aumento de sueldo a sus empleados.

El aumento de sueldo puede darse por diversos factores conforme al puesto y negociación que se haga entre el trabajador y el área de Recursos Humanos, ya que una persona aspira a tener un mejor sueldo, pero todavía no cumple la antigüedad necesaria no podrá hacderlo. auqnue los aumentos de sueldo dependerán de la antigüedad, formación y experiencia que tenga el trabajador.

¿Cuántos trabajadores están con salarios mínimo?

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país registró 6 millones de personas en México que ganan el salario mínimo, lo que representa 13.3 por ciento de las personas trabajadoras tienen un empleo de ocho horas.

Según el INEGI, se registró 6 millones de personas en México que ganan el salario mínimo, (ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO.COM)

Mientras la Conasami señaló que el sector de las mujeres y los jóvenes, son los que ganan el salario mínimo, ya que el 42.8% son mujeres, contra el 37.5% de este mismo sector que están en el rango de más de cinco salarios mínimos.

Por su parte, sólo el 36.8% de quienes ganan hasta un salario mínimo tienen 29 años o menos, frente a la participación de 19% que tiene el mismo grupo en el rango de más de cinco salarios mínimos.

Esta diferencia salarial se nota más conforme a los estudios que se tena, es decir, con educación básica terminada, el 61.6% de las personas tienen un salario mínimo contra el 12.4% de quienes ganan más de cinco salarios mínimos) y la tasa de analfabetismo, del 4.1% frente a 0.3%. Otro factor, es vivir en zonas rurales, 21.7% frente a 3.5% y auto adscripción indígena, 21.9% frente a 7.4%).