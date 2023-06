Monreal confió en que ninguna de las corcholatas “toque la puerta” en la oposición

El senador habló sobre el proceso al interior de Morena para decidir todo lo concerniente al 2024 (Cuartoscuro)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confió en que ninguno de los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mejor conocidos como las corcholatas, “toquen la puerta” de la oposición en caso de no ser los elegidos para aparecer en la boleta electoral.

Fue durante una entrevista que el también coordinador del partido guinda en la Cámara Alta sentenció que ni él ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard ni Adán Augusto López irían a la oposición “en su sano juicio”, pese a que los resultados no los favorezcan en el proceso interno de la Cuarta Transformación.

Asimismo, refirió que el bloque opositor no sería el mejor lugar para irse a trabajar, tomando en cuenta los resultados que obtuvieron en los comicios del pasado 4 de junio en el Estado de México, en donde Morena y sus aliados obtuvieron la victoria, tras más de nueve décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Monreal es una de las cuatro corcholatas de Morena rumbo al 2024 (Twitter/@lopezobrador_)

“No creo que alguien de Morena, en su sano juicio, esté pensando en tocar las puertas de ese bloque opositor frente a los resultados (en) el Estado de México, deberían de estar preocupados por el poco avance que tuvieron los tres (PRI, PAN y PRD)”, explicó en entrevista con el comunicador Ricardo Raphael.

Aunado a lo anterior, reiteró que él tomó la decisión de permanecer en Regeneración Nacional, por lo que negó que tenga intensiones de unirse a otros partidos para la carrera presidencial del próximo año, en caso de que no gane la encuesta.

No obstante, ahí no quedaron sus señalamientos contra la oposición, pues el exgobernador de Zacatecas confesó que le dio tristeza cómo ha actuado la oposición, pues indicó que no han hecho una análisis o una evaluación de lo que ha pasado con ellos en los estados, sino que sólo han seguido sus propios intereses.

“Me da tristeza y, lo digo con honestidad, porque conozco a los miembros de la oposición: no están haciendo el análisis, más allá de sus propios intereses”

AMLO se reunió con gobernadores y las corcholatas (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, Monreal Ávila dio a conocer qué fue lo que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las cuatro corcholatas de Morena durante la reunión que sostuvieron, acompañados de gobernadores de Morena, la noche del pasado lunes 5 de junio.

De acuerdo al senador, las peticiones del mandatario mexicano fueron que se procure la unidad al interior del movimiento de la Cuarta Transformación y que se dejen las reglas claras para que se dé un proceso en calma, además de que sentenció que él no impondría a nadie.

No obstante, apuntó a que López Obrador solicitó que el proceso ya inicie, pues argumentó que se podrá tener tiempo para fortalecer la unidad y se emita una propuesta contundente ante la ciudadanía, con el fin de que no suceda lo de Coahuila donde la alianza con el PT y el PVEM se rompió.

“Procuremos la unidad. Yo no voy a imponer, que haya reglas claras, pero (que) ya iniciemos, que estamos a tiempo para que podamos unirnos y podamos expresar contundentemente nuestra propuesta”

AMLO se reunió con las corcholatas (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, sobre el rumor de que el mandatario mexicano había pedido la renuncia de los cuatro aspirantes, Monreal indicó que no fue un tema relevante; no obstante, desde su perspectiva, se debe de poner mayor énfasis en que se garantice el piso parejo, con el fin de que se dé equilibrio en la contienda que decidirá a la persona que aparecerá en la boleta.

“Con la renuncia no vas a detener el aparato que está detrás de ti, quizá te sigan, quizá no, pero tiene que haber un pronunciamiento general dentro de esas reglas”, apuntó el senador, quien recordó que habrá reunión del Consejo Nacional de Morena el próximo domingo 11 de junio.