Escándalo en la OEA, embajadora mexicana Luz Elena Baños protagonizó escándalo: “No me voy a sentar”

Embajadora de México en la OEA, Luz Elena Baños gritó que no se va a sentar a Washington Abdala, de Uruguay, presidente del Consejo Permanente.

Al grito de “no me voy a sentar”, la embajadora mexicana Luz Elena Baños en la Organización de Estados Americanos (OEA) protagonizó una discusión con su similar Washington Abdala Remerciari de Uruguay, cuando se planteaba el tema del presupuesto de dicho organismo.

La embajadora mexicana mantuvo su postura contra el acuerdo que se tenía de aumentar el presupuesto de la OEA, acordado por los demás representantes de los Estados que estaban presentes.

La sesión del Consejo Permanente de la OEA estaba en calma, hasta que llegó el tema del presupuesto, momento en que la representante de México, señaló que era ilegal el aumento del presupuesto porque no se había acabado el debate del tema.

“No puede cerrar la votación si a México no se le contestado sobre este proyecto, para nosotros ha sido sometido, a nuestra consideración, no puede ser votado por este consejo al no tener mandato ni competencia en la materia”, señaló Luz Elena Baños.

Embajadora de México en la OEA, Luz Elena Baños discutió con Washington Abdala, de Uruguay acusando de ilegalidad y alegó cualquier comentario del presidente en turno.

Por igual, la embajadora dijo que la única competencia que se tenía en la Asamblea General, era que se podía subir el tema para su consideración del proyecto del programa.

“Pero esto no es una guía, esto es una resolución que toma decisiones anticipadas y es violatorio a la carta de la OEA, no solo es violatorio del estatuto del Consejo Permanente, no puede forzar a la votación si hay un punto esencial que no ha sido contestado de manera rotunda”, destacó.

“Esto tiene legalidad, la votación, no debe tener prisa y cerrar el debate de manera tangencial”, le reprochó a Abdala.

En su respuesta del presidente del Consejo Permanente de la OEA, le pidió a la embajadora mexicana que se sentará para reiniciar la discusión del presupuesto, sin embargo no hizo caso la diplomática mexicana, quien siguió hablando de forma molesta y fue cuando le contestó al uruguayo “no me voy a sentar”.

De cuánto fue el aumento que molestó a la diplomática mexicana

Ante el hecho que los demás representates de los países miembros de la OEA estaban a punto de votar el aumento del presupuesto, la diplomática Baños molesta hizo comentarios duros contras sus homólogos al señalar que se cometía una “ilegalidad” al aprobar un incremento de los recursos, de 82 millones 800 mil dólares a 92 millones 100 mil dólares. Por lo cual, calificó que se estaba actuando contra “la ética y la moral”.

En un primer momento se había planteado que México junto a Argentina, Colombia, Chile y Bolivia, votarían en contra del aumento del presupuesto, propuesta que había presentado el representante de Antigua y Barbuda y apoyada por los países del Caribe. Sin embargo, Chile presentó otra propuesta de aumento, aunque esta no manejaba el monto a subir, pero sí tenía la idea de que fuera de manera progresiva.

Ante ellos, los países del Caribe rechazaron la idea del diplomático chileno, situación que no le gustó a la representante de México, quien acusó que dichas acciones de los diplomáticos del Consejo eran de “de mala fe”.

Por ello, el bloque caribeño pidió que ya no hubiera mayor discusión y se pasara a la votación del nuevo presupuesto, por lo cual, hubo la molestia de la embajadora mexicana, quien argumentó que eso era antidemocrático, ya que se estaban intentando imponer normas en el Consejo Permanente de la OEA, lo cual violaba los propios estatutos de la organización.

Por lo cual, Luz Elena Baños dijo que la propuesta realizada por el país caribeño, no podía ser votada por la Asamblea General, ya que el tema se seguia discutiendo en una comisión del organismo internacional, por lo cual era ilógico que se buscara una votación.