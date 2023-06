Alejandro Tommasi fue víctima de un hacker español

Alejandro Tommasi fue hackeado, extorsionado y también le robaron dinero (Instagram/@alejandrotommasiof)

Alejandro Tommasi pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales luego de que fue hackeado por un usuario de Instagram. El actor señaló que la persona que acusó entró a sus cuentas bancarias, le robó y lo extorsionó.

El histrión hizo una serie de publicaciones para compartir el perfil de la persona que supuestamente le robó, quien sería un español, hacker profesional.

“Este es un hacker profesional español, de Valencia. Me hackeó mis cuentas bancarias. Me robó y me extorsionó. Repórtenlo, por favor”

Con esta imagen, el actor aseguró haber sido víctima de un "hacker profesional" (Instagram/@alejandrotommasiof)

El usuario se llamaría Álvaro Muib y, gracias a que varias personas denunciaron su perfil en Instagram, actualmente no existe, pero supuestamente habría abierto una nueva cuenta.

En otro post, Tommasi escribió que Álvaro es una persona “muy mala” porque lo utilizó para sus intereses, pero no dio más detalles de cómo fue que tuvo contacto con él.

“Esta persona me robó, extorsionó, me hackeó mis cuentas de banco, fotos y me usó para sus intereses. Es muy mala persona. Por favor, repórtenlo”, escribió Alejandro.

Tommasi aseguró que más personas también fueron víctimas del mismo usuario (Instagram/@alejandrotommasiof)

Después, el actor publicó que otra persona le compartió que también fue víctima del mismo usuario en Instagram. “Él también me hackeó otro Instagram por dinero”, se lee en el mensaje.

Aunque algunos de sus seguidores mostraron su apoyo y aseguraron que sin duda reportarían el perfil de dicha persona, otros le recomendaron no hablar con desconocidos a través de redes sociales.

Inclusive, hubo usuarios que le pidieron no exponer este tipo de situaciones en redes sociales y denunciarlo directamente ante las autoridades correspondientes, esto debido a que no es la primera vez que lo hackean.

El perfil del supuesto hacker ya fue eliminado, pero el actor continuó pidiendo el apoyo de sus seguidores (Instagram/@alejandrotommasiof)

“No entiendo por qué el afán de revictimizar”, “Pues debiste interactuar con él. Alguna información debiste darle”, “A usted le pasa de todo”, “Repórtelo a su banco y antes las autoridades correspondientes”, fueron algunos de los comentarios.

La primera vez que hackearon a Alejandro Tommasi

En 2017, cuando el pleito entre Alejandro y su esposo Oscar Ruiz estaba en su peor momento, sus cuentas fueron hackeadas.

Tommasi compartió en entrevista con Hoy que, según él, la hermana de su expareja había entrado a sus redes sociales para difundir notas falsas sobre él y su salud.

Oscar actualmente lleva su carrera como presentador, alejado de Alejandro (Instagram/@oscar_ruiz_)

Una de las publicaciones que lanzó decía que le había sido infiel a Oscar y, además, uno de sus amantes le había transmitido VIH-SIDA.

“Es mi deseo pedirle perdón a mi aún esposo Oscar Ruiz por haberle sido infiel con varios hombres, entre ellos este tipo que presento en estas fotos. William Nava, quien es portador del virus VIH-SIDA, quien me contagió de esta terrible enfermedad”, se leía en post.

Por ello, el integrante de Corazón que miente pidió a su público que lo ayudaran a difundir que él no estaba usando sus redes. También mencionó que ya había levantado la denuncia correspondiente ante la policía cibernética.

Tommasi reveló que pidió una orden de restricción y no se la dieron, dijo desconocer el motivo del porqué (Instagram/@alejandrotommasiof)

Años después, Tommasi dijo en De Primera Mano que la historia con Ruiz no había terminado, pues ahora le enviaba mensajes, lo acosaba e insultaba.

Oscar Ruiz fue denunciado por robos y difamación por parte del actor, de quien se divorció hace más de cinco años.

Alejandro en varias ocasiones ha acusado que las autoridades no han actuado de forma correcta ya que las investigaciones no han avanzado, pero él está dispuesto a obtener justicia.

Oscar ha negado las acusaciones de su exesposo (Instagram/@oscar_ruiz_)

El año pasado, el histrión anunció que ofrecerá una recompensa por obtener información sobre el paradero de Oscar, quien actualmente sería prófugo de la ley.

“Nos iremos a la instancia de ofrecer una recompensa, ya como si fuera un criminal”, sentenció en julio.