Pati Chapoy opinó sobre declaraciones de Ginny Hoffman tras sentencia de Héctor Parra: “No utilicen los medios”

Los conductores de Ventaneando pusieron sobre la mesa la decisión que tomó Ginny Hoffman de esperar a que su hija fuera mayor de edad para denunciar los presuntos abusos. (Instagram: @ginnyhoffma_ // @chapoypati)

El miércoles pasado, Ginny Hoffman rompió el silencio sobre Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y seis meses por cometer corrupción de menores contra Alexa. Ante esto, la madre de la joven se había mantenido al margen de las declaraciones, pero durante un programa de radio finalmente habló y señaló que habría una “campaña de odio” en contra de su hija y de ella.

Respecto a esto, durante la emisión de este 1 de junio en Ventaneando, Pati Chapoy opinó sobre este polémico caso y, junto a los demás conductores, recordaron que el inicio de todos los señalamientos hacia el actor que se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México se dieron a través de una controversial revista de espectáculos.

El actor permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en espera del resultado de su apelación. (Infobae/ Jovanni Pérez)

Qué dijo Pati Chapoy sobre Ginny y Alexa Hoffman

Tras mostrar las declaraciones que Ginny Hoffman dio durante el programa Análisis Feminista en Violeta Radio, la presentadora del vespertino de TV Azteca ahondó en que mucha de la polémica que hay alrededor de este caso habría iniciado cuando las denunciantes dieron a conocer la información en un medio de comunicación.

En el foro de Ventaneando, los presentadores se cuestionaron si no habría sido mejor que al momento en que decidieron proceder contra Héctor Parra el primer movimiento hubiera sido acudir a las autoridades y no hacia una revista para darles la información.

Chapoy estuvo de acuerdo con dicho punto y señaló que, desde su punto de vista, sólo quedaba que el público reflexionara sobre esta situación.

“Que pena, pero que esto sea un ejemplo paras jóvenes o jovencitos que suelen pasar por este trance, no lo permitan. En el momento que acepten o digan lo que está pasando, que los papás denuncien, no utilicen los medios, no sirve de nada”, comentó ante las cámaras.

La conductora de espectáculos mandó un consejo a todas las víctimas de abuso. (Instagram/chapoypati)

Ginny Hoffman no quiere que su hija sea revictimizada

La estrella de Chiquilladas concedió una entrevista para el programa Análisis Feminista Violeta Radio, donde habló por primera vez sobre la sentencia que recibió Héctor Parra el pasado jueves 25 de mayo tras casi dos años en prisión preventiva. Sin profundizar en detalles ni mencionar el nombre de su expareja, confesó que ha sido un proceso difícil.

“No solo fue un juicio muy difícil, de muchos años, sino todo el proceso que nosotras llevamos anterior, de cuando ella comienza a hablar, decir las cosas. Estuvo muchos años en silencio de no querer decir nada”, comentó sobre el proceso que ha enfrentado junto a su hija Alexa Parra.

Alexa celebró su cumpleaños luego de conocer la sentencia que recibió su padre. (Instagram/@ginnyhoffman_)

Ginny Hoffman, quien también es prima de la youtuber YosStop, explicó que actualmente siente que tanto ella como su hija están en un estado de shock por todo lo que pasó. Y es que no sólo tuvieron que enfrentar a Héctor Parra ante los juzgados, también han tenido que sobrellevar las críticas que circulan en su contra por supuestas incongruencias en el caso.

“Seguimos con muchos bloqueos las dos, porque como mamá a veces actúas de manera que la gente no entiende. Es como si hablara de otra historia, para ella ha sido muy difícil hablarlo, hasta el día de hoy hay muchas cosas que no ha sacado”, comentó.

Las hermanas Parra rompieron su relación en cuanto trascendieron las acusaciones. (Jovani Pérez/Infobae)

Asimismo, comentó que actualmente tanto ella como su hija se encuentran recibiendo ayuda psicológica, además de que toman medicamentos para poder enfrentar el proceso que continúa a pesar de que ya existe una sentencia y finalmente comentó que no quiere que Alexa siga siendo revictimizada a donde quiera que va.

“Ella es una niña que no le gusta estarse revictimizando, entonces ha sido muy difícil, porque hasta el día de hoy no sé de muchas cosas. No quiere hablar de muchas cosas, porque le da pena o quiere protegerme”, declaró.