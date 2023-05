Posible periodo extraordinario para designaciones en INAI provocó disputa en la Comisión Permanente

Senadores y diputados de Morena y la oposición se enfrentaron durante la discusión para convocar a un periodo extraordinario. (Senado)

La posibilidad de acordar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República para elegir a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ala Información y Protección de Datos Personales (INAI) generó una serie de enfrentamientos entre diputados y senadores de Morena y la oposición.

Es luego de que un Juzgado ordenara a la Comisión Permanente en un plazo de tres días para la designación de los comisionados del INAI que la Junta de Coordinación política presentó un acuerdo que tiene como propósito emitir dicha convocatoria.

El decreto impulsado y sometido a discusión en la Comisión Permanente contó únicamente de cuatro puntos. Uno de ellos es precisamente la convocatoria a sesión extraordinaria, prevista para el jueves 8 de junio a las 11:00 horas.

Para el segundo y tercer punto se prevé discutir el acuerdo de la Jucipo para el nombramiento de comisionados o comisionadas al Instituto Nacional de Transparencia, con lo que se cumpliría con la suspensión del amparo.

El INAI no ha podido sesionar desde el pasado 30 de marzo. (CUARTOSCURO)

Finalmente, se pidió notificar al juzgado sobre las designaciones y cerrar la sesión del Senado.

Esta sesión se desarrolló luego de un largo proceso en el Senado para la designación de los comisionados del INAI, órgano autónomo que está impedido para sesionar desde el pasado 30 de marzo.

Previamente, el 1 de marzo, el Senado de la República ya había alcanzado acuerdos para designar a dos comisionados, proceso del cual se designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Arvizu, ambos nombramientos vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un nuevo intento por destrabar al INAI llegó el 27 de abril, cuando en apariencia se habían alcanzado los votos para el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat, cuya designación no prosperó.

No es la primera vez que la designación de comisionados enfrenta al Senado. (Cuartoscuro)

Los choques: Morena vs oposición

El primer legislador en tomar la palabra fue Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien acusó al Poder Judicial de estar incurriendo en intromisión de facultades respecto del Legislativo.

Durante su participación el diputado dijo que el juez ordenó votar sólo uno de las vacantes que se encuentran pendientes en el INAI, Tribunales Agrarios y otras instancias más, todos ellos, pendientes que se tienen en el Senado.

Tras él participó el senador y coordinador del PAN, Julen Rementería, quien acusó al gobierno por tener su falta de transparencia y por querer que ello perdure.

La segunda parte de su participación recordó a la mayoría parlamentaria que en otras ocasiones aplaudió los fallos que el Poder Judicial tuvo en situaciones que sí les convinieron.

Germán Martínez discutió con senadores de Morena por la labor del Poder Judicial. (Canal del Congreso)

De acuerdo con el senado, lo que Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo quieren es no obviar los trámites de estas designaciones, sino enviarlos a comisiones, en donde sólo se va a “pelotear”, pues el ordenamiento del juez no incluye a las comisiones, sino a la Jucopo.

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña acusó que el Poder Judicial no puede ordenar al Senado que convoque a un periodo extraordinario de sesiones, pues no tiene facultades para ello. Precisó que, además de ello, lo que planteó también es que no se respete el proceso legislativo.

Otra de los posicionamiento que causó un enfrentamiento fue el de Germán Martínez, quien inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posteriormente se convirtió en senador independiente.

El senador del Grupo Plural dijo que anteriormente el Poder Judicial benefició a Morena o cercanos al partido. Ejemplificó ello con las suspensiones que se otorgaron a la ministra Yasmín Esquivel en el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura y la pregunta de la consulta popular contra expresidentes.

Estos dichos le valieron la rechifla de legisladores oficialistas, a quienes llamó lacayos del presidente López Obrador.