Eduin Caz lanzó preocupante mensaje en redes sociales; fans le piden que busque a Daisy Anahy

Eduin Caz lanzó inquietante y misterioso mensaje; fans le piden que busque a Daisy Anahy (Fotos: Instagram/@eduincaz/@anahydpg)

Eduin Caz continúa alarmando a sus millones de fans por un nuevo mensaje, luego de que más de uno considera que su el fin de su matrimonio a lado de Daisy Anahy y una vida llena de fiesta y excesos lo estaría perjudicando anímicamente y físicamente, siendo reflejado en sus nuevas publicaciones para redes sociales.

Te puede interesar: Grupo Firme se puso violento; equipo de seguridad golpeó a fans frente a Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme ha angustiado a sus seguidores puesto que no suele subir mensajes nostálgicos y enigmáticos, sino todo lo contrario. Tras su ruptura sentimental sus cuentas en plataformas digitales habían reflejado más fiesta de lo habitual, incluso en sus presentaciones en vivo el alcohol había subido de nivel, por lo que hasta virales accidentes en el escenario había experimentado.

Por ello, un nuevo mensaje publicado en sus historias de Instagram ha aumentado la tensión: “Cada día me sorprendes más, vida”, escribió el joven mexicano de 28 años, motivo por el que algunos lo han criticado exigiendo que regrese con su familia, mientras que otros se han preocupado y le aconsejan que regrese con la madre de sus hijos.

Daisy Anahy: la salvadora de Eduin Caz, según los fans

Mensaje publicado por el vocalista de Grupo Firme (Foto: Instagram)

¡Eduin Caz estaría viviendo su peor momento! El vocalista de Grupo Firme, quien de forma reciente en un concierto sufrió un aparatoso accidente cuando apenas iba empezando el show, no deja de alarmar y su nuevo mensaje ha sido la gota que derramó el vaso para sus fans, quienes han señalado que que atraviesa una mala racha, luego de sus problemas con el alcohol, el divorcio de Daisy Anahy y la presunta falta de venta de boletos que ha empezado a experimentar la banda de regional mexicano.

Te puede interesar: Survivor México: a qué hora y en dónde ver el inicio de la cuarta temporada

Eduin Caz y Daisy Anahy se encuentran en la mira pública, luego de que el vocalista de Grupo Firme llamara a la influencer “exesposa” tras recibir un galardón en la reciente edición de Premios Lo Nuestro 2023. Esto ha generado gran indignación en redes sociales, pues a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, siete años de matrimonio y 13 años desde que están juntos.

La pareja llegó al altar en 2013 y ha procreado dos hijos; uno más viene en camino (Foto: Instagram@eduincaz)

“Con esto queda claro que no todo lo que brilla es oro y que lo que vemos en sus fotos y videos llenos de fiesta solo es una tapadera de lo que está pasando y seguirá empeorando si no busca a su mujer”. “Como mujer, hoy más que nunca sé que no debemos ver por alguien más que no sea uno mismo, pero creo que él debería doblar las manos y regresar si es que quiere su vida, porque tantas historias como estas ya sabemos como es que terminan”. “No me late todo lo que ha pasado este chavo en los últimos meses, como que se puede unir al club de famosos que de la nada terminan muertos por sobredosis o cas de ese estilo”. “Todo hombre necesita a una persona a su lado que lo guíe y oriente, esperemos él lo haga aunque no sea con su ex, pero que busque ayuda ya”, reaccionaron fans.

El cantautor Eduin Caz no estaría pasado un buen momento (Instagram @eduincaz)

Actualmente, se sabe que la pareja ya ha dado su decisión oficial y lo que parecía uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo mexicano terminó siendo corrompido, según los fans, por el posible consumo excesivo del alcohol y relaciones extramaritales que no han logrado ser confirmados pero son una latente continúa que se especula en medios de comunicación y redes sociales siendo de nueva cuenta reforzado con su enigmático mensaje del que se espera no esté atravesando un difícil momento que pueda perjudicar su música y presentaciones a lado de Grupo Firme.