Gobierno ofrecerá visas para que migrantes laboren en obras públicas

México buscará otorgar visas de trabajo a centroamericanos. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que presentará un programa para que migrantes de Centroamérica puedan laborar legalmente en obras públicas de México.

Te puede interesar: AMLO criticó a quienes lo acusaron de expropiar a Grupo México: “La misma cantaleta”

Desde su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo Mexicano adelantó que será esta semana cuando se promueva la iniciativa para conceder visas temporales a migrantes, especialmente de países centroamericanos.

“Nos hace falta herreros, soldadores e incluso ingenieros profesionales”.

Fue luego de que rindió un informe sobre los avances en el Tramo 1 del Tren Maya que el presidente López Obrador admitió que su gobierno se enfrenta ahora a un problema por la falta de trabajadores.

Te puede interesar: Ebrard recordó por qué apoyó a AMLO y renunció a sus aspiraciones presidenciales en 2012

Explicó que México se posicionó junto con Singapur entre los países que tienen las menores tasas de desempleo. En ese sentido y ante constructores del Tramo 1 del Tren maya, dijo que hacen falta trabajadores, por lo que promoverá el programa para que puedan trabajar en las obras públicas del país.

El presidente aseguró que la llegada de migrantes para trabajar no quita puestos de trabajo a los obreros mexicanos. (Twitter/TrenMayaMX)

“Necesitamos fuerza de trabajo para las obras, y más si se trata de mano de obra calificada. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros, profesionales”, indicó.

Te puede interesar: Lord Molécula propuso a AMLO impulsar un sindicato de periodistas

Dijo que en el caso del Tren Maya se están enviando a Europa a capacitación a los conductores, mecánicos y otros trabajadores.

Más tarde en su mañanera, el mandatario federal reveló más detalles en torno a este plan y expuso una gráfica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la que se mostró la cantidad de aprehensiones e inadmisiones de migrantes.

Sobre ella, dijo que México está en condiciones de abrir el programa para que migrantes puedan trabajar con visas temporales de un año para quienes quieran quedarse a trabajar ya sea en el Tren Maya, en las refinerías, en el Istmo y otras obras emblema de su administración.

AMLO detalló su plan para entregar visas temporales de trabajo para migrantes.

López Obrador añadió que se hará una campaña en Centroamérica en la que se dejará saber que los sueldos en México van en aumento. Detalló que en el Tren Maya los obreros están ganando mejor que antes, esto ante la demanda de fuerza de trabajo que lleva a las empresas a aumentar los sueldos.

“Sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo. Hacer acuerrdos con las empresas y nosotros les garantizamosuna visa sin probblema de un año, y que ellos valoren y no nos compite, no le quita trabajo a los mexicanos porque hay afortunamente, hay empleo”, apuntó el mandatario.

Detalló que fue derivado de las reuniones que sostuvo con las constructoras para revisar los avances en el Tren Maya que se llegó a la conclusión de que se podía dar trabajo a muchos trabajadores.

El presidente López Obrador indicó que los migrantes podrán trabajar en el Tren Maya, en refinerías o en el Istmo. (EFE/Manuel López)

La carta de Joe Biden

El presidente López Obrador reveló que recibió una carta por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le dejó ver su compromiso de invertir más en Centroamérica y el Caribe.

Aunque no se habló de cifras en la misiva, el mandatario federal dijo que se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la asesora de la Casa Blanca; además de que se le da seguimiento al tema por el mismo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

De acuerdo con el presidente, en Estados Unidos los trabajadores mexicanos son altamente valorados y son muy buscados por las mismas empresas luego de que son capacitados.

En este punto, reclamó que algunos estados como Florida no puede emprender políticas antimigrantes cuando lo que se necesita es fuerza de trabajo, pues hay lugares en Estados Unidos en donde no se pueden realizar obras por la poca demanda.

Advirtió que estas medidas son sólo para ganar simpatías, pese a que los migrantes “son el motor de la economía en Estados Unidos”.