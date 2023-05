Así fue la espectacular propuesta a Mía Rubín del torero Tarik Othon para ser su novio

El torero Tarik Othón le pidió a la hija de Andrea Legarreta que fuera su novia

Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, presumió en sus redes sociales cómo el joven torero Tarik Othon le pidió ser su novia y ella aceptó entre aplausos de sus amigos.

La noche del 19 de mayo, Mía y Tarik se reunieron en una cita romántica que resultó ser un paso más en su relación, pues el tapatío le preguntó si quería ser su novia.

En una plancha a cielo abierto, Othon colocó letras con luces que formaron la pregunta: “¿Quieres ser mi novia?”.

Los videos que sus amigos compartieron se volvieron privados, por lo que sólo dejaron ver este especial momento (Instagram/@miarubinlega)

Cuando Mía vio la pregunta y respondió con un “sí”, de las letras comenzaron a salir fuegos artificiales, con los que la nueva pareja y sus amigos celebraron el inicio del romance.

Pese a que ambos confirmaron en sus respectivos perfiles de Instagram que ya son novios, no han hecho más publicaciones al respecto y han mantenido el resto de videos de su romántica noche en privado.

¿Quién es Tarik Othon, el novio de Mía Rubín?

Tarik Othon es uno de los jóvenes promesa de la tauromaquia, pues desde 2019 es torero. Durante su debut, en Jalisco, le cortó la oreja a un toro.

Tarik tiene la misma edad que Mía (Instagram/@tarik_othon_oficial)

Actualmente, tiene 18 años, nació en Querétaro y ha sumado más de 15 corridas toradas desde su debut.

Uno de sus únicos accidentes fue en 2019, cuando su toro provocó que perdiera el equilibrio y sufriera un esguince el tobillo.

Según medios locales queretanos, Tarik desde los ocho meses monta a caballo y desde niño tenía la meta de convertirse en un torero. A los tres años ya tomaba clases de equitación y a los 12 años ya participaba en competencias internacionales.

Othón considera que la tauromaquia es un arte y por eso la defiende (Captura de pantalla/YouTube)

“Si me pudiera poner un adjetivo, me calificaría como disciplinado, aferrado, apasionado”, dijo el joven en entrevista con Rovira.

Su padre, del mismo nombre que él, es un importante empresario, apasionado de la equitación, según compartió Tarik.

El joven, así como Mía, se ha convertido en un influencer tanto por su físico como por su talento al caballo. Actualmente cuenta con casi 80 mil seguidores en Instagram.

Mia se convirtió en cantante desde que era menor de edad, cuando hizo su debut con LemonGrass (Instagram/@miarubinlega)

La vida sentimental de Mía Rubín

Pese a que la joven cantante recientemente se hizo figura pública, ya ha compartido los pormenores de su vida amorosa. Según ella ha dicho en diferentes entrevistas, ha tenido cortos romances, pero todos ellos no han sido relaciones serias por lo rápido que llegan a su fin.

“Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues a gente que me gusta y he intentado salir, pero pues no ha funcionado”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

En cuanto a cómo sus padres se toman sus noviazgos, confesó que tanto Erik como Andrea son muy “tranquilos” y “nada celosos”, por el contrario, usualmente la alientan a que sea abierta con ellos.

Mía ha participado en algunas fechas del Cumbia Machine Tour (Instagram/@cumbiamachinetour)

Mía Rubín actualmente tiene 18 años e hizo su debut como cantante al lado del grupo LemonGrass y, después, ha hecho colaboraciones con su papá, Erik Rubín. También ha actuado en comerciales al lado de su madre, Andrea Legarreta.

Pese a su corta edad, Mía actualmente es influencer y modelo; ha sido parte de revistas como ¡Hola! y Meraak Magazine.

Gracias a su carrera como cantante ya ha sido nominada a premios como los Fans Choice Awards. En 2022 estuvo en la categoría Pop Juvenil y Colaboración Pop.

En los últimos meses, Mía fue parte del Cumbia Machine Tour, producido por su papá. Canto al lado de artistas como Yahir, Rubén Albarrán, Pablo Montero, Benny Ibarra, entre otros.